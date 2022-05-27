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İstanbul'da feci kaza! İşçi servisi kamyona çarptı yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! İşçi servisi kamyona çarptı yaralılar var

 İSTANBUL Ümraniye'de işçi servisinin, emniyet şeridinde park halindeki kamyona arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı.

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Şile Otoyolu Ümraniye mevkisinde, Çekmeköy yönünde giden Fatih Ceren'in kullandığı 06 LA 0034 plakalı işçileri taşıyan minibüs, arızalandığı için sürücüsü Ali İhsan Kurt tarafından emniyet şeridine park edilen 34 BDJ 848 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada serviste bulunan ilk belirlemelere göre 2'si ağır 11 işçi yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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