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Sigara fiyatları zam mı geldi 27 Mayıs güncel sigara fiyatları artış listesi

Sigara fiyatları zam mı geldi 27 Mayıs güncel sigara fiyatları artış listesi

Sigaraya zam mı geldi, 27 Mayıs güncel sigara fiyatları kaç para araştırması günün konusu oldu. 2022'nin ilk aylarından itibaren 3 kez zamlanan tütün ürünlerinin fiyatlarında 8 liralık artış yaşandı. Sigaraya gelecek yeni zammın fiyatlara yansıması bekleniyor. 27 Mayıs güncel sigara fiyat listesine göre; Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarında Marlboro 40,00 TL, Murattı 27 lira olarak satışta.

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Sigaraya zam mı geldi, 27 Mayıs sigara fiyatlarına yine zam geldi karar resmi gazetede yayınlandı. Alkollü içecekler ve sigara ürünlerinde Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranında artış yaşandı. Alkolde ÖTV artış oranı yüzde 25 olurken, sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu. Kararın ardından, sigarada 0.71 tl olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 tl olarak belirlendi. Peki, 27 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar oldu? ÖTV zammı sigara fiyatları ile ilgili detaylar…

Sigaraya zam geldi mi, 27 Mayıs sigara zammı var mı?

Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV oranı artırılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı ve sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 TL'ye çıkarıldı. Sigaraya uygulanan %10'luk ÖTV artışı ile birlikte 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 1.69 lira artış gösterdi.

Bu artışın ardından, sigara satış fiyatlarına yansıyacak zammın ne zaman başlayacağı ve sigara fiyatlarında ne kadar artış yaşanacağı henüz netlik kazanmadı. Sigara firmalarının etiket fiyatlarına yansıtacağı artış, yapılan açıklamaların ardından belli olacak.

Sigara zammı sonrası en pahalı ve ucuz sigara fiyatları: Son olarak 5 Mayıs 2022'de yapılan sigara zammının ardından, sigara fiyatlarında 2 TL'lik bir artış yaşandı. En ucuz sigara 25.50 TL; en pahalı sigara ise 40 TL oldu.

Yapılan ÖTV zammının ardından, sigaraya yeni bir zam beklenirken; bu artışın ne kadar olacağı ve ne zaman yapılacağına dair detaylar, gelişmelerle birlikte haberimizde yer alacak.

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