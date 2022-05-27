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Benzin ve motorine yine zam geliyor! İstanbul'da litresi ne kadar oldu?

Benzin ve motorine yine zam geliyor! İstanbul'da litresi ne kadar oldu?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları değişkenlik gösteriyor. Dün gelen ve gece yarısından itibaren pompaya yansıyan zamla birlikte İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,43 liradan satılıyor. Öte yandan cumartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni bir zam geliyor.

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

28.05.2022 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 70 kuruş, Motorin grubunda 97 kuruş fiyat artışı bekleniyor. 

Benzin ve motorine zam 
Dün gelen ve gece yarısından itibaren pompaya yansıyan değişiklikle motorin grubunda 1,38 TL benzin grubunda 1,43 TL fiyat artışı meydana gelmişti. 

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,43 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ortalama 24,31 satılıyor.

LPG litre fiyatı ise 11,62 lira seviyesinde satışa sunuluyor.

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