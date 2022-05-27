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Usta müzisyen Andy Fletcher 60 yaşında hayatını kaybetti

Usta müzisyen Andy Fletcher 60 yaşında hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü İngiliz grup Depeche Mode üyesi Andy Fletcher 60 yaşında hayatını kaybetti.

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Fletcher 80'li yıllarda bir araya gelen grubun kurucularındandı. Grubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yakın arkadaşımızın, ailemizden birinin ve grup üyemizin zamansız ölümü karşısında şoke olduk ve büyük bir üzüntü yaşıyoruz" denildi. Depeche Mode kurulduğu yıllardan bu yana liste başı elektronik şarkılarla isminden söz ettiriyor. Fletcher, grubun diğer üyeleriyle birlikte Just Can't Get Enough, Personal Jesus ve Enjoy the Silence gibi şarkıların yaratıcısıydı.

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