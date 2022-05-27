İlber Ortaylı'dan Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken sözler: Acul hareket etmesine lüzum yok

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı muhalefetin durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı için "Çok acul hareket etmesine lüzum yok. İstanbul Belediye reisliği var elinde, çalışmak, göstermek için onları görmeli." dedi.

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Prof. Dr. İlber Ortaylı, 6’lı masada yer alan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 'kapsayıcı' bir lider olduğunu söyledi. Ortaylı, İBB Başkanı İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için ise “Genç adam, vakti var, acil hareket etmesine lüzum yok” dedi.

Profesör Dr. İlber Ortaylı, muhalefet partilerinin oluşturduğu 'altılı masa' stratejisini ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmaları Gazete Durum'dan Mustafa Balbay ve Mürşide Esmek'e değerlendirdi.

Ortaylı, “6’lı masanın üslubu nasıl?” sorusuna şu yanıtı verdi:

-“Ben bilmiyorum, inşallah Allah yol verir kendilerine, bir yerlere gelirler; çok lazım ama bilemiyorum. Birbirlerine karşı diyalog görünüşte kötü gitmiyor. Dışarı çok bilgi sızmıyor. En azından onu beceriyorlar. Ben bugüne kadar hiçbir şey duymadım; orada birbirine zıt çıkış yapan insan duymadım.

-Meral Hanım, siyasi hayattaki tecrübesi öbürleri kadar uzun değil ama çok kapsayıcı. İstanbul Üniversitesi mezunudur, tarihçidir kendisi, bizim meslektendir. Kimse ile boşu boşuna kavgaya girişecek, tahakküm kuracak biri değildir.”

Ortaylı, 6’lı masada yer alan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın yumuşak bir üsluba sahip olduğunu söyledi.

İngiltere Başkanı Boris Johnson’ın belediye başkanlığından geldiğini hatırlatan İlber Ortaylı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili ise şu değerlendirmede bulundu:

-“Başkanlığa devam ettiği takdirde bir harika yaratabilir. Yine gelir, genç adam İmamoğlu. Kaç yaşında? 60 yok, 50’lerinde biri, vakti var. Çok acul hareket etmesine lüzum yok. İstanbul Belediye reisliği var elinde, çalışmak, göstermek için onları görmeli. Bence bu önemli. Birileri belki onu erken şey yaptılar ama… "

Ortaylı, açıklamasının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da İBB Başkanlığı yaptığını hatırlatarak şunları söyledi:

-“O tarihte her kesimle çok iyi ilişki kurdu. Başka kim var bilmiyorum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden gelip de daha yukarı çıkan birini hatırlamıyorum. Benim anladığım çok fazla dikta ile 'Benim istediğim olsun' ile geliyorlardı, doğru değil bu"