Temmuz 2022 zamlı asgari ücreti belli oldu! Zamlı asgari ücret 5 bin 997 lira oluyor

Yüksek enflasyonis ve hayat pahalılığı nedeniyle yılda 1 kez zam yapılan asgari ücrete Temmuz ayında ek zam yapılması gündemde. Bunun için önce yasa değişikliği yapılması gerekiyor. Masadaki formüle göre, her yıl aralık ayında bir defa belirlenen asgari ücrete 6 aylık enflasyon farkı kadar Temmuz ayında ara zam yapılması formülünün masada olduğu belirtildi.