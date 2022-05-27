BIST 2.467
DOLAR 16,39
EURO 17,60
ALTIN 979,86
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da para karşılığında ikamet izni çıkarttığı iddia edilen 2 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da para karşılığında ikamet izni çıkarttığı iddia edilen 2 kişi yakalandı

 İSTANBUL'da sosyal medya platformları üzerinden "ikamet izni reddedilen yabancılara tekrar ikamet izni çıkartılabileceği" yönünde paylaşım yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Abone ol

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden "ikamet izni reddedilen yabancılara tekrar ikamet izni çıkartılabileceği, aranması olan kişilere ise sahte evrak düzenlenebileceği" şeklinde paylaşımlarda bulunduğu belirlenen bir danışmanlık şirketi ile ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, 24 Mayıs'ta şirketin Bağcılar'daki adresine düzenledikleri operasyonda M.T. ve Y.T'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada çok sayıda sahte içki ve kaçak sigara ile evrak ve dijital malzeme ele getirildi.

Söz konusu şirkete 120 bin lira para cezası uygulanırken, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kurbanlık fiyatları belli oldu 2022 yılı küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklar çok zamlandı
Foto Galeri Kurbanlık fiyatları belli oldu 2022 yılı küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklar çok zamlandı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Golden State Warriors, NBA finaline yükseldi Luka Doncic'in hayali başka bahara kaldı
Golden State Warriors, NBA finaline yükseldi Luka Doncic'in hayali başka bahara kaldı
Sigara fiyatları Lark kaç para oldu 27 Mayıs kaç paradan satılıyor?
Sigara fiyatları Lark kaç para oldu 27 Mayıs kaç paradan satılıyor?
FETÖ’nün mülki idare yapılanmasına operasyon: 32 gözaltı
FETÖ’nün mülki idare yapılanmasına operasyon: 32 gözaltı
Sigara fiyatları 27 Mayıs Muratti kaç para oldu yeni-güncel sigara fiyat listesi
Sigara fiyatları 27 Mayıs Muratti kaç para oldu yeni-güncel sigara fiyat listesi
Usta müzisyen Andy Fletcher 60 yaşında hayatını kaybetti
Usta müzisyen Andy Fletcher 60 yaşında hayatını kaybetti
Parliament sigara zammı 27 Mayıs kaç para oldu güncel sigara satış fiyatları
Parliament sigara zammı 27 Mayıs kaç para oldu güncel sigara satış fiyatları
Benzin ve motorine yine zam geliyor! İstanbul'da litresi ne kadar oldu?
Benzin ve motorine yine zam geliyor! İstanbul'da litresi ne kadar oldu?
Marlboro fiyatı zam mı geldi 27 Mayıs Marlboro sigarası kaç para oldu güncel fiyatlar
Marlboro fiyatı zam mı geldi 27 Mayıs Marlboro sigarası kaç para oldu güncel fiyatlar
Kripto para borsasında yeni vurgun iddiası! 15 bin abonesi bulunuyordu 250 milyon TL
Kripto para borsasında yeni vurgun iddiası! 15 bin abonesi bulunuyordu 250 milyon TL
Sigara fiyatları zam mı geldi 27 Mayıs güncel sigara fiyatları artış listesi
Sigara fiyatları zam mı geldi 27 Mayıs güncel sigara fiyatları artış listesi