Kurbanlık fiyatları belli oldu 2022 yılı küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklar çok zamlandı
9 Temmuz 2022'deki Kurban Bayram öncesi vatandaşlar yavaş yavaş kurbanlık arayışlarına başladı. Bazı vatandaşlar şimdiden kurbanlıklarını alıp besiye çekerken kurbanlık fiyatları ile ilgili rakamlar da netleşmeye başladı. Fiyatlar bu sene geçen yıla oranla hayli yüksek. 2022 yılı kurbanlık fiyatlarını il il sizler için derledik. İşte rakamlar:
2022 Kurban Bayramı 9 Temmuz - 12 Temmuz tarihleri arasında olacak. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları da merak ediliyor. Peki 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? İşte il il o liste...
Kurbanlık fiyatlarıyla ilgili rakamlar sürekli güncelleniyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, geçen hafta İzmir için açıklama yapan İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, büyükbaş kurbanlıklar için 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar için ise ortalama 3-4 bin lira olacağını belirtmişti.
İstanbul Kurbanlık Fiyatları
Küçükbaş: 2.800 TL – 4.500 TL
Büyükbaş: 34.000 TL – 50.000 TL
Ankara Kurbanlık Fiyatları
Küçükbaş: 2.600 TL – 3.800 TL
Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL