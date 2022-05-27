Kurbanlık fiyatları belli oldu 2022 yılı küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklar çok zamlandı

Kurbanlık fiyatlarıyla ilgili rakamlar sürekli güncelleniyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, geçen hafta İzmir için açıklama yapan İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, büyükbaş kurbanlıklar için 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar için ise ortalama 3-4 bin lira olacağını belirtmişti.