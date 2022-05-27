Açlık sınırı asgari ücretin 1764 lira üzerinde! Türk İş Mayıs 2022 açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

Mayıs 2022 açlık sınırı açıklandı. Türk-İş'in Mayıs 2022 açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, açlık sınırı 6.017 TL ile mevcut asgari ücretin 1764 TL üzerinde gerçekleşti. Yoksulluk sınırı ise asgari ücretin dört katını aştı.

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TÜRK İŞ Mayıs 2022 açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Açlık sınırı 6017 lira oldu. Mutfak enflasyonundaki artış aylık yüzde 13 olurken son on iki aylık yüzde 107 oranında belirlendi. Yoksulluk sınırı ise 19.602 TL olurken bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 7.836 TL‘ye ulaştı