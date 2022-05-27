Osman Kavala siyasi rehine iddiasına cevap verdi Kendisi için pazarlık yapıldı mı?

Osman Kavala, “Ben Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olduğum için hiçbir Batı ülkesi beni özgürlüğüme kavuşturmak için pazarlığa girmez” dedi.

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Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan iş insanı Osman Kavala, iktidarın Bati ülkeleri ile arasındaki pazarlıklarında rehine olduğuna yönelik yorumlara yanıt verdi. Kavala, "Ben Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olduğum için hiçbir Batı ülkesi beni özgürlüğüme kavuşturmak için pazarlığa girmez" dedi.

Geçtiğimiz ay karar duruşması yapılan Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen iş insanı Osman Kavala, merak edilen soruları yanıtladı.

Hakkında yapılan bazı yorumların aksine Ergenekon ve Balyoz gibi davalarda hukuksuzluklar olduğunu erken tarihlerde savunduğunu belirten Kavala, “Bu davalar Gülenci yapılaşmanın yargıda da etkin olduğunu ve burada büyük bir tehlike teşkil ettiğini anlamamı sağladı” diye konuştu.

Soros 2015'te hükümet yetkilileriyle görüştü

Avukatlarının aracılığıyla BBC Türkçe'den Mahmut Hamsici'nin sorularını yanıtlayan Kavala, George Soros’un Türkiye’de gizli faaliyetler yürütmüş olduğu iddiasının bir komplo teorisi ürünü olduğunu savundu. Kavala, Soros’un Türkiye ziyaretlerinde hükümet yetkilileriyle de görüştüğünü, en son 2015’te böyle bir görüşme olduğunu bildiğini söyledi

Benim özgürlüğüm için pazarlığa girişmezler

Hükümetin Batı ülkeleri ile pazarlıklarında rehine olduğu yönünde yorumları eleştiren Kavala, “Ben Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olduğum için hiçbir Batı ülkesi beni özgürlüğüme kavuşturmak için pazarlığa girmez” dedi.

Gezi davası kararlarıyla ilgili ise Kavala, “Öyle anlaşılıyor ki seçimlere kadar olan süreçte baskıcı politikalar artarak devam edecek” yorumunu yaptı.

Türkan Saylan bardağı taşıran damla oldu

Kavala, "Sivil toplum çalışmalarını yakından izlediğim ve derin saygı beslediğim Türkan Saylan’ın evinin aranması benim için bardağı taşıran damla oldu

Öncelikle cezaevindeki hayatınızı biraz anlatır mısınız? Bir gününüz nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz?

Kitap okuyorum, gazete okuyorum, gelen mektupları okuyorum, cevap yazmaya çalışıyorum. Televizyon izliyorum, avluda yürüyorum, yukarıda yuvaları olan serçelerle ilgileniyorum. Nedense, hep aynı şeyleri yapmak insanda zamanın hızlı geçtiği duygusu uyandırıyor.

Hangi TV kanallarını, hangi programları izliyorsunuz? Neler okuyorsunuz?

Halk TV’yi, FOX TV’deki “Çalar Saat” programını, TRT2’de gösterilen filmleri, konser kayıtlarını, zaman zaman sanat ve edebiyatla ilgili programları izliyorum. Daha çok edebiyat türünde eserleri okuyorum.