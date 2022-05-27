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Uğur Dündar kulis paylaştı: Dolar, enflasyona dayalı tahville düşürülecek baskın erken seçime gidilecek

Uğur Dündar kulis paylaştı: Dolar, enflasyona dayalı tahville düşürülecek baskın erken seçime gidilecek

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, AK Parti'nin içinden haber alan bir dostunun aradığını ifade ederek köşesinde, döviz kurunun pik yaptığı esnada, enflasyona endeksli tahvilin çıkarılarak doların düşürüleceğini, turizm gelirleri ve yaz aylarındaki ucuzluğun etkisiyle de baskın erken seçime gidileceği bilgisini paylaştı.

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İktidar partisi seçimlerin zamanında yapılacağı söylese de erken seçim iddiaları gündemden düşmüyor.

Dolar kurundaki yükselişin önüne geçmek isteyen hükümetin yeni bir hamle hazırlığı içinde olduğu konuşuluyor. 

"Görece bir rahatlama olacak"
Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, AK Parti kaynaklarından iyi haber alan bir dostunun kendisini aradığını belirterek edindiği aldığı kulis bilgiyi onun ağzından bugünkü yazısında paylaştı:   

“Dövizin bir süre daha yükselmesi beklenecek. Pik yaptıktan sonra enflasyona endeksli bir tahvil çıkarılarak, hem tasarrufların buna yönlenmesi, hem de doların tıpkı KKM'ye geçişte olduğu gibi belirli bir seviyeye inmesi sağlanacak. Yaz aylarında turizmden gelen döviz akışı da buna eklenince, görece bir rahatlama olacak. Sebze ve meyve fiyatlarındaki mevsimsel düşmeyi iktidar ‘Bakın enflasyonda söz verdiğimiz düşüş başladı' diye pazarlayarak, ilk fırsatta baskın erken seçime gidecek. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. kez seçilmesinin önündeki Anayasal engel de aşılacak…"

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