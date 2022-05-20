Son seçimi en doğru tahmin eden ORC'den il il anket! İşte şehirlerde partilerin alacağı oy oranları

2023 yılında yapılması beklenen seçim öncesinde araştırma şirketlerinden yeni çalışmalar geliyor. Anket sonuçlarının daha çok merak edildiği şu dönemde son çalışma ORC araştırma şirketinden geldi. ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, Siyasi Eğilimler Araştırması Mayıs 2022'nun sonuçlarını paylaştı. Hangi şehirde hangi parti ne kadar oy alıyor? AK Parti'nin kalelerinde son durum ne? İşte ORC anketinden çarpıcı sonuçlar...