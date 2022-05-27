BIST 2.463
DOLAR 16,40
EURO 17,59
ALTIN 979,56
HABER /  GÜNCEL

Mevlid Kandili ne zaman 2022 Diyanet dini günler takvimi

Mevlid Kandili ne zaman 2022 Diyanet dini günler takvimi

Ramazan ayının sonlarına gelirken birçok müslüman 2022 yılındaki dini günleri ve kandil günlerini araştırmaya başladı. 2022 yılının son kandili olan Mevlid Kandili ne zaman araştırması ise başladı. Rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili 7 Ekim'de kutlanacak.

Abone ol

Mevlid Kandili tarihi için araştırmalar başladı. Mevlid Kandili 2022 yılında yine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan tarihte idrak edilecek. Müslümanlar her yıl kandillerde bolca ibadet ediyor, af diliyorlar. Peki, 2022 Mevlid Kandili ne zaman, hangi ayda?

Mevlid Kandili'nin ne zaman idrak edileceği araştırılıyor. Kandil günleri her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan tarihlerde idrak ediliyor. Yılın son kandili için geri sayım başladı. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve gecelerinden biri. Bu sene kandil ekim ayında idrak edilecek.

Mevlid Kandili ne zaman: Mevlid Kandili 7 Ekim 2022 tarihinde idrak edilecek.

Yılın son kandili Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak ediliyor.

Mevlid Kandili nedir, önemi: Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Mayıs enflasyonu yüksek gelecek derken ENAG'dan ürküten rakam: Yüzde 200'lere çıkabilir
Mayıs enflasyonu yüksek gelecek derken ENAG'dan ürküten rakam: Yüzde 200'lere çıkabilir
Merkez Bankası raporunu yayınladı konut fiyatlarında bunu bekliyor
Merkez Bankası raporunu yayınladı konut fiyatlarında bunu bekliyor
ASELSAN milli İHA'ların gözünü keskinleştiriyor ayda 6 tane üretebilecek seviyeye gelindi
ASELSAN milli İHA'ların gözünü keskinleştiriyor ayda 6 tane üretebilecek seviyeye gelindi
İstanbul Şişli Fulya'da 3 kişi ölü bulundu! Sebep aşk cinayeti çıktı polis diye bağırmış
İstanbul Şişli Fulya'da 3 kişi ölü bulundu! Sebep aşk cinayeti çıktı polis diye bağırmış
Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Uğur Dündar kulis paylaştı: Dolar, enflasyona dayalı tahville düşürülecek baskın erken seçime gidilecek
Uğur Dündar kulis paylaştı: Dolar, enflasyona dayalı tahville düşürülecek baskın erken seçime gidilecek
İçişleri bakanlığı personel alımı başvuru takvimi 2022 şartları
İçişleri bakanlığı personel alımı başvuru takvimi 2022 şartları
Açlık sınırı asgari ücretin 1764 lira üzerinde! Türk İş Mayıs 2022 açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
Açlık sınırı asgari ücretin 1764 lira üzerinde! Türk İş Mayıs 2022 açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
Emekli maaşı kadar nafaka ödüyor: Maaşından 25 TL kaldı
Emekli maaşı kadar nafaka ödüyor: Maaşından 25 TL kaldı
L&M sigarası kaç para 2022 sigara zammı güncel sigara fiyatları
L&M sigarası kaç para 2022 sigara zammı güncel sigara fiyatları