3600 ek göstergede kritik viraj! Maaşlar ne kadar artacak, kimleri kapsayacak işte tüm merak edilenler...
Milyonlarca memur ve emeklisinin beklediği 3600 ek göstergede son viraja girildi. Sendikalarla görüşmeler tamamlandı, düzenlemenin içeriği belli oldu. Önümüzdeki günlerde de kamuoyuna bilgi verilecek. Düzenlemenin temmuz ayında Meclis’e gönderilerek yasalaşması bekleniyor.
3600 ek göstergede son düzenlemede neler var ve kimleri, nasıl etkileyecek? Maaşlar ve ikramiyeler ne kadar artacak? Noyan Doğan yazısında 3600 ek gösterge konusunda merak edilenleri cevapladı...
1-3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı, devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Ek gösterge arttıkça maaş ve emekli ikramiyesi de artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor.
2-KİMLERİ KAPSAYACAK?
Öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve yönetici konumunda olan memurları ve bu pozisyondan emekli olanları kapsayacak.
3-DİĞER UNVANLAR DA EK GÖSTERGE ARTIŞINDAN YARARLANACAK MI?
Şöyle yararlanacak. Düzenlemeyle memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek ve bazı meslek gruplarındaki kademeler değişecek. Daha açık bir anlatımla, belirli kesimlerin ek göstergesi 3600’e çıkartıldığında avukatlar, il müdürleri, şube müdürleri gibi bazı gruplar bundan olumsuz etkilenecek, haksızlık yaşanacak. Bu nedenle ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da yeni ek göstergeler yaratacak. Örneğin, kimi memurların ek göstergeleri 4000, kiminin 4800’e, kiminin 6000’e kadar çıkacak.