Kapanan şirket sayısı iki katına çıktı TOBB verileri açıkladı

TOBB verilerine göre, nisanda kapanan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 125,9 oranında arttı. Ocak-nisan döneminde toplamda 5 bin 321 şirket, 8 bin 271 gerçek kişi ticari işletme de kapandı.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 3,9, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16,0, kurulan kooperatif sayısı yüzde 5,8 azaldı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 59,0 artış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 1,6 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 23,3 azalış gerçekleşti.

Nisan 2022'de, Nisan 2021'ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 25,5, kurulan kooperatif sayısı yüzde 14,8 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14,0 azaldı.

Nisan 2022'de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 125,9, kapanan kooperatif sayısı yüzde 5,0, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 31,9 arttı. Nisanda 10 bin 751 şirket kurulurken, 2 bin 162 şirket kapandı.

2022'nin ilk 4 ayında, 2021'in ilk 4 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 6,3, kurulan kooperatif sayısı yüzde 11,1 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,5 azaldı.

2022'nin ilk 4 ayında, 2021'in ilk 4 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 45,7, kapanan kooperatif sayısı yüzde 94,7 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 6,3 azaldı.

Ocak-nisan döneminde toplamda 43 bin 187 şirket kurulurken, 5 bin 321 şirket kapandı.

Yüzde 87,7'si limited şirket

Nisan 2022'de kurulan toplam 10 bin 914 şirket ve kooperatifin yüzde 85,7'si limited şirket, yüzde 12,8'i anonim şirket, yüzde 1,5'i ise kooperatif olarak kuruldu.

Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,8'i İstanbul, yüzde 9,7'si Ankara, yüzde 6,1'i İzmir'de kuruldu. Nisanda Bayburt'ta şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

2022 yılında toplam 43 bin 788 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 37 bin 726 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 76,8'ini, 5 bin 457 anonim şirket ise yüzde 22,3'ünü oluşturdu.

Nisan ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, mart ayına göre yüzde 1,7 oranında azaldı.

Kapanan şirketlerin 306'sı inşaatta

Nisan 2022'de şirket ve kooperatiflerin 3 bin 705'i ticaret, 1613'ü imalat ve 1116'sı inşaat sektöründe kuruldu. Nisan 2022'de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 759'u toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 444'ü inşaat, 250'si imalat sektöründe oldu.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 737'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 306'sı inşaat, 286'sı imalat sektöründe oldu.

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 721'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 235'i inşaat, 176'sı imalat sektöründeydi.

Nisan 2022'de kurulan 163 kooperatifin 79'u konut yapı kooperatifi, 34'ü tarımsal kalkınma kooperatifi, 27'si işletme kooperatifi olarak kuruldu.

136'sı Rus ortaklı

Nisan 2022'de kurulan 1650 yabancı ortak sermayeli şirketin 860'ı Türkiye, 136'sı Rusya Federasyonu, 120'si İran ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan 1650 yabancı ortak sermayeli şirketin 142'si anonim, 1508'i limited şirket olarak kayıtlara geçti. 2022 yılında kurulan şirketlerin 862'si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 346'sı gayrimenkul acenteleri ve 296'sı işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 78,3'i yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.