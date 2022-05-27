BIST 2.464
DOLAR 16,40
EURO 17,55
ALTIN 979,72
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

5 Haziran'da yapılacak LGS'ye girecekler dikkat! Sınav giriş bilgileri erişime açıldı

5 Haziran'da yapılacak LGS'ye girecekler dikkat! Sınav giriş bilgileri erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı.

Abone ol

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

LGS adayları sınava eğitim gördükleri okullarda girecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji'den kritik uyarı çok fena geliyor İstanbul için de saat verildi! Kocaeli, Sakarya, Düzce...
Foto Galeri Meteoroloji'den kritik uyarı çok fena geliyor İstanbul için de saat verildi! Kocaeli, Sakarya, Düzce... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Volkan Demirel Fatih Karagümrük ile yolları ayırdığını açıkladı
Volkan Demirel Fatih Karagümrük ile yolları ayırdığını açıkladı
ÇAYKUR 10 günde yaklaşık 50 bin ton yaş çay aldı
ÇAYKUR 10 günde yaklaşık 50 bin ton yaş çay aldı
Çin ve Hindistan Rusya'dan rekor petrol alımı yaptı Rusya nefes aldı
Çin ve Hindistan Rusya'dan rekor petrol alımı yaptı Rusya nefes aldı
Şevval ayı ne zaman bitiyor 2022 sonra hangi ay geliyor Diyanet bilgisi
Şevval ayı ne zaman bitiyor 2022 sonra hangi ay geliyor Diyanet bilgisi
Hakkari'de terör operasyonunda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de terör operasyonunda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
Sancaktepe'de kafeden 15 bin TL’lik televizyon çaldı, 300 TL’ye hurdacıya sattı
Sancaktepe'de kafeden 15 bin TL’lik televizyon çaldı, 300 TL’ye hurdacıya sattı
Ekrem İmamoğlu aday olursa AK Parti'ye oy vereceğini söyledi! Jahrein'e tepki yağdı
Ekrem İmamoğlu aday olursa AK Parti'ye oy vereceğini söyledi! Jahrein'e tepki yağdı
Mevlid Kandili ne zaman 2022 Diyanet dini günler takvimi
Mevlid Kandili ne zaman 2022 Diyanet dini günler takvimi
Liverpool'un yıldızı İlkay Gündoğan’dan memleketinin takımına videolu destek
Liverpool'un yıldızı İlkay Gündoğan’dan memleketinin takımına videolu destek
Mayıs enflasyonu yüksek gelecek derken ENAG'dan ürküten rakam: Yüzde 200'lere çıkabilir
Mayıs enflasyonu yüksek gelecek derken ENAG'dan ürküten rakam: Yüzde 200'lere çıkabilir