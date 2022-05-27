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Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kaçacak' iddiasına tepki: O para yeterli değil

Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kaçacak' iddiasına tepki: O para yeterli değil

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin yurt dışına para kaçırarak, seçimi kaybetmesi halinde gideceği iddialarına Muharrem İnce'den dikkat çeken tepki geldi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce; muhalefetin 'Kaçacaklar' söylemlerine değinerek, "Kaçacaklar, hazırlık yapıyorlar deniliyor, paraya bakıyorum 50 milyon dolar, 60 milyon dolar. Kaçmak için yeterli para değil. Yani hesapta bir yanlışlık var. Kaçacak adamın çaycısında olur o kadar para. Biz memlekette kimse kaçsın istemiyoruz" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, birtakım temaslar için Bilecik'e geldi. İnce, ilk olarak partililer tarafından Bilecik Yeni Otogar'da karşılanarak, TOKİ Aile Çay Bahçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. İnce burada muhalefeti eleştirerek, "Bizim kültürümüzde bir vakıf olayı vardır, hasenat yapmak için. Osmanlı'nın kurulduğu topraklar Bilecik'ten başlayan günümüze kadar gelen geleneklerimiz var. Bu gelenekleri bile yok ettiler. Milyon dolarlar havalarda uçuşuyor. Hasenat yapacaklarmış. Nerede? New York'un en ünlü caddesinde. Öğrencilere hayır hasenat yapacaklarmış. Ver bakayım 5 milyon dolar. Veriyor, neden, vermezse devlette işi yürümüyor. Rüşvet yani bu. Hayır, hasenat işini de bozdular. Peki, muhalefet ne diyor, 'Kaçacaklar' diyor, hazırlık yapıyorlar. Paraya bakıyorum 50 milyon dolar, 60 milyon dolar. Kaçmak için yeterli para değil. Yani hesapta bir yanlışlık var. Kaçacak adamın çaycısında olur o kadar para. Biz memlekette kimse kaçsın istemiyoruz. Eski başbakanların, eski cumhurbaşkanlarının rahatça sokaklarda gezmesini istiyoruz. Demirel nasıl gezdiyse, Ecevit nasıl gezdiyse, Mesut Yılmaz nasıl gezdiyse, Tansu Çiller hala nasıl geziyorsa, eski başbakanlar, eski cumhurbaşkanları, eski milletvekilleri sokaklarda gezsinler. Demokrasi o zaman vardır zaten" dedi.

"Atatürk diyemeyen CHP’li yönetici olmaz"
İnce son olarak CHP'yi eleştirerek, "CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP’deki en eski arkadaşlarımdan birisidir. Ama siyasette, orada kalmayı tercih etti. Bu onun tercihidir. Bu dostluğumuza gölge düşürmez. Ben yolumu ayırdım CHP’den. CHP’nin ilkelerinden yolumu ayırmadım, Atatürkçülükten yolumu ayırmadım. O yönetimle yolumu ayırdım. O yönetimle bu iş olmaz. Orada uzaklaştırdılar parti ilkelerinden. Atatürkçüleri soğuttular. Başkalaştı, değişmedi. Atatürk diyemeyen CHP’li yönetici olmaz. Onu için bir küslüğümüz kırgınlığımız da yok" dedi.

İnce, Bilecik Ticaret Odası'na ziyaret yaparak, Memleket Partisi Bilecik İl Başkanlığı binasını açacak. Yeni üyelere rozet takacak olan İnce ardından çarşı esnafı ziyareti ve Atatürk parkında halkla sohbet edecek. Son olarak Şeyh Edebali Türbesi ziyaret edecek İnce, ardından Bozüyük'e geçecek.

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