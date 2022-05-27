Pakize Suda öldü mü haberi geldi Pakize Suda'nın fotoğraftaki son hali üzdü

Son günlerde son sağlık durumu ile üzen sunucu, yazar ve oyuncu Pakize Suda'nın öldüğü hakkında gelen son haberler korkuttu. Pakize Suda öldü mü, sorusuna net cevabı ise Onur Akay verdi. Akay, Pakize Suda yaşıyor diyerek sevenlerine son haberi verdi.

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Pakize Suda öldü mü? Pakize Suda neden öldü, hastalığı neydi? Pakize Suda nereli, kaç yaşındaydı? soruları gündemde yer alıyor. İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan oyuncu ve yazar Pakize Suda hakkında öldüğü yönünde iddia ortaya atıldı. Sağlık durumu sevenler tarafından merak edilen Suda için son dakika açıklama geldi. Peki Pakize Suda yaşıyor mu? İşte sağlık durumu...

Pakize Suda son durumu nasıl: Magazin camiasında "Felaket Tellalı" lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Twtiter adresinden şu açıklamayı paylaştı: "Pakize Suda'nın vefat ettiğine yönelik haber ve sosyal medyada da paylaşımlar var. Ancak bu haber doğru değil, Pakize Suda yaşıyor. Üç gün önce zaten sağlık durumu ile ilgili bir yazı yazmıştım."

Yeğeni son durumunu böyle anlatmıştı: "Teyzemin bu rahatsızlığı 6-7 seneye dayanıyor. Unutmalarla, eşyalarını kaybetmelerle başladı. Birlikte çalıştığı insanlar da bunu fark etti. Kendisi bu rahatsızlığını uzun süre kabul etmedi. Kendinde olduğu süre içinde 'siz kendinize bakın' dedi.

Pakize Suda'nın son hali...

Anneannemin ve teyzemin arka arkaya rahmetli olmasıyla, yaşadığı duygusal şeylerde bu hastalığı tetikledi. Tiroid haplarını belli bir süre kullanmadı. Bana bir konuşmamızda "her şeyi unutarak ölmek istiyorum" dedi.

Pakize Suda kimdir: 23 Nisan 1952 yılında İzmir’de doğan Pakize Suda, kariyeri boyunca oyunculuk, kitap ve köşe yazarlığı yaptı. Şu anda 69 yaşında olan ünlü isim, 17 yaşında Ege güzeli seçilmiş ve Girit Türklerindendir.

Pakize Suda, bir dönem Hürriyet Gazetesi başta olmak üzere pek çok gazeteye köşe yazarlığı yaptı.

Ağız Tadıyla Sevişemedik ve Yenmiş Yutulmuş Sözler isimli iki kitap kaleme aldı aynı zamanda Lezzete Yolculuk ve Türkiye Konuşuyor, gibi programlarda da sunuculuk yaptı.

Hayatı boyunca hiç evlilik yapmayan Pakize Suda, verdiği bir röportajda, kariyeri için evlenmediğini ve çocuk yapmadığını, evlenmeyi değil kariyerini seçtiğini dile getirmişti. Suda açıklamasında, “İsteseydim yapardım ama ne evliliği istedim ne de başka bir şeyi. Çok da düzgün bir hayat yaşadım ben, yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim. Ben hep çalıştım. Hiç kimse benim için karısından boşanmadı. Sonra da hanımefendi gibi dolaşmadım sokaklarda.” ifadelerini kullanmıştı.

Demans hastalığı nedir: Demans, beyni olumsuz etkileyen bir grup semptomların tamamı için kullanılan bir ifadedir. Bu hastalığa sahip insanlar sıradan bir insanın yapabildiği yemek yemek, giyinmek gibi normal aktiviteleri yapmakta zorlanabilir, duygu kontrolu yeteneklerini kaybedebilirler. Genellikle çok yaşlı insanlarda görülse de yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak görülmemelidir. Genellikle alzheimer ile karıştırılı ancak aynı durum değildir. Ancak alzheimer demans hastalarının yarısından fazlasını oluşturmaktadır.

Demans hastalığı belirtileri: Demans hastalığının ileri dönemlerinde giyinme, yemek yeme, gibi sıradan aktiviteleri yapmak zorlaşmaya başlar. Hastalar genellikle huzursuz davranışlarda bulunur, agresif, inatçı, şüpheci olabilirler. İlerleyen evrelerinde ise artık hasta insanları tanımamaya, konuşamamaya başlar ve son safhada hasta yatağa bağımlı hale gelir.

Hafif kısa vadeli bellek değişiklikleri, doğru sözcükleri bulmada güçlük çekilmesi, ruh halindeki ani ve anlamsız değişimler, kayıtsızlık, moralsiz ve güvensizlik duygusunu artması, sıradan aktivitelerde güçlük çekme, kişileri hatırlamada sorun yaşanması, olayları ya da anlatılanları takip etmedeki güçlük, sık sık yönünü kaybetme, tekrarlayan davranışlar, değişime uyumsuzluk, yapılan hareketin nedenini unutma demans hastalığının erken belirtileri olarak sayılabilir.