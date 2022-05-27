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Garanti Bankası Genel Müdürü'nden enflasyon tepkisi

Garanti Bankası Genel Müdürü'nden enflasyon tepkisi

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Bankaların sermaye getirileri yüzde 40'larda, enflasyon yüzde 70, bu sürdürülebilir değil" dedi.

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Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, bankacılık sektöründe sermaye getirilerinin yüzde 40’larda, enflasyonun ise yüzde 70’lerde olduğunu belirterek, bunun sürdürülebilir olmadığını söyledi.

Garanti BBVA ve WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından düzenlenen bir basın toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Baştuğ, “Enflasyon oranının yüzde 70’e geldiği bir dönemde bankaların gelirleri mutlak değer olarak artıyor ama enflasyonun altında. Dolayısıyla bankacılık sermaye olarak zorlanacak ileriki dönemlerde böyle devam ederse” dedi ve ekledi:

“Çünkü banka kârları, sermaye getirileri yüzde 40’larda, enflasyon yüzde 70, sürdürülebilir değil. Hepimizin temennisi enflasyonun makul seviyelere inmesi. Bankacılık sektörü genel olarak iyi bir sınav veriyor.”

Enflasyon muhasebesi
Baştuğ, Türkiye’de enflasyon muhasebesi ile alakalı otoritelerde henüz verilmiş bir kararın olmadığını belirterek, “Biz lokal olarak enflasyon muhasebesini şu an uygulayamıyoruz. Fakat IFRS kuralları gereği BBVA enflasyon muhasebesi ile bizi konsolide ediyor. Yani biz Türkiye’de kendi bilançomuzu çıkarıyoruz, onlar buna enflasyonu uygulayarak konsolide ediyor” diye konuştu.

İspanyol banka BBVA CEO’su Onur Genç, Türkiye’de hiperenflasyon muhasebeleştirmesi konusunda Türk yetkililerle görüşme yürüttüklerini belirterek, Türkiye birimi Garanti Bankası’nda ikinci çeyrekten itibaren enflasyon muhasebeleştirmesinin “büyük ihtimalle uygulanacağını” söylemişti. 

Borsadan çıkmayacağız
Baştuğ ayrıca, Garanti BBVA’nın borsadan çıkmak gibi bir düşüncesinin olmadığını belireterek, “Program normal süresinde bitti, yüzde 85.97 gibi bir orana gelindi. Program orada bitti” dedi.

Garanti BBVA’da ana ortak BBVA’nın payı, tamamlanan gönüllü pay alımı sonunda yüzde 36.1 artarak yüzde 86’ya kadar çıkmıştı.

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