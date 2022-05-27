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Binali Yıldırım: Varsa yoksa 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim.' diyorlar indiremezsiniz, gücünüz de yetmez

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Binali Yıldırım: Varsa yoksa 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim.' diyorlar indiremezsiniz, gücünüz de yetmez

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, milletten yetki isteyenlerin ülkeye yönelik projelerden bahsetmediklerini belirterek, "Varsa yoksa 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim.' diyorlar. İndiremezsiniz, gücünüz de yetmez. Bu millet Recep Tayyip Erdoğan'a ve ekibine bugüne kadar sahip çıktı, bundan sonra da sahip çıkacak." dedi.

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Emek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Tapu Teslim Töreni'nde konuşan Yıldırım, 1999 yılından bu yana kanayan yarayı sona erdirip, depreme karşı dayanıksız olan, tehlike arz eden binaların dönüşüme tabi tutulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yıldırım, bugün 62. yılı olan 27 Mayıs darbesinin, millet iradesine, Türk demokrasisine karşı yapılan ilk darbe olduğunu anımsatarak, "27 Mayıs, ülkenin seçilmiş başbakanı ve iki bakanının darbeyle indirilerek idam edildiği yüz karası olaydır. Bugün Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan demokrasi şehitleri olarak milletimizin gönlünde yerini almıştır ancak darbeyi yapanları bugün hiç kimse hatırlamamaktadır. Bu da milletimizin demokrasiye, halk iradesine olan desteğini ve sahip çıkmasını gösteriyor." diye konuştu.

Milli iradeye müdahalelerin 27 Mayıs ile son bulmadığına değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan ve son olarak 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi bunları takip etti. Milletten yetki almayan, desteğine sahip olmayanların millet iradesine karşı giriştiği her darbe, maalesef darbeciler adına başarıyla sonuçlandı. Bunun bir istisnası var; 27 Nisan elektronik muhtıra ve 15 Temmuz alçak FETÖ'cülere karşı milletin verdiği, sizin verdiğiniz o şanlı direniştir. O gece her biriniz 7'den 70'e liderimizin çağrısıyla, bayraklarımızla meydanlara indiniz, alçaklara hak ettikleri dersi verdiniz. Ezanımız dinmedi, ay yıldızlı bayrağımız inmedi ve bütün teröristler hak ettikleri cezayı aldı."

Yıldırım, Kocaeli'nin üreten ve Türkiye'nin yükünü taşıyan bir il olduğunu, buradaki katma değer, ihracat, milli gelire katkının, birçok ilin eksiğini tamamladığını dile getirerek, "İşte onun için geçen 20 yıl boş durmadık. İstanbul'u Anadolu'ya, Kafkaslar'a, Orta Asya'ya bağlayan ana güzergahtaki Kocaeli'de hızlı tren, Kuzey Marmara Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü, E-5'in şeritlerinin arttırılmasını gerçekleştirdik. Başbakanlığım döneminde temelini ben atmıştım metronun, inşallah o da tamamlanacak." ifadesini kullandı.

"Ortalıkta dolaşanlar, yetki isteyenler ne vadediyor?"
Yıldırım, sorunların farkında olduklarını, sorunları çözecek iradenin de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti olduğunu vurguladı.

"Ortalıkta dolaşanlar, yetki isteyenler ne vadediyor?" diye soran Yıldırım, konuşmasını şöyle tamamladı:

"AK Parti 29 bin kilometre bölünmüş yol yaptı, 'biz gelince 56 bin kilometreye çıkaracağız.' diyeni duydunuz mu? 'Şehir hastanelerini, havaalanlarını iki katına çıkaracağız.' diyeni duydunuz mu? 'Okulları, istihdamı arttıracağız.' diyeni duydunuz mu? Varsa yoksa 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim.' diyorlar. İndiremezsiniz, gücünüz de yetmez. Bu millet Recep Tayyip Erdoğan'a ve ekibine bugüne kadar sahip çıktı, bundan sonra da sahip çıkacak.

Onlar aynı şeyi söylüyor. İçeriden ve dışarıdan terör örgütleriyle iş birliği yapanlar da aynı şeyi söylüyor, aynı yerde buluşuyorlar. Varsın buluşsunlar, hangi planları yaparsa yapsınlar, milletin planı her zaman kuyumcu terazisi gibidir. Bütün dünyada yaşanan sıkıntıların arkasına sığınarak acımasızca saldıranların şunu bilmesini istiyorum; bugüne kadara sorunları çözen AK Parti oldu, bundan sonra da AK Parti olacaktır."

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