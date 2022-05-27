1959 model Mercedes'i 25 sene sonra garajdan çıkardı talipliler sıraya girdi
Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan Cafer Öçgüder, 44 sene önce satın aldığı antika aracını 25 sene sonra garajından çıkarttı. Almak için çok arayanların olduğunu belirten Öçgüder, Ben de yaşlandım artık arabaya binme şansım yok o yüzden satabilirim” dedi.
Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Cafer Öçgüdek, 1978 yılında 1959 model Mercedes marka otomobil satın aldı. Uzun süre aracını kullandıktan sonra çalışmak için yurtdışına çıkan Öçgüdek, bu esnada aracını kapalı garaja sakladı.
44 yıl önce satın aldığı otomobili, Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra garajdan çıkartan Öçgüdek, antika denilebilecek arabasının bakımlarını yaptırıp yollara kavuşturdu.
Yüzde 80’i orijinal olan aracını çocuğu gibi koruyan ve saklayan Cafer Öçgüder yıllardır kendisine dostluk yapan aracına artık kullanamadığı için aracına veda edeceği günü bekliyor.
25 sene garajda yattı
Aracı 1978 yılında aldığını söyleyen Cafer Öçgüder, 44 senelik aracın 25’senesini garajda beklettiğini belirterek, “Arabayı 1978 yılında satın aldım, 44 senedir bende. Yurtdışına gitmeden önce uzun süre bu aracı kullandım, yurtdışına çıkarken bir garaja kapattım ve orada araba 25 sene yattı. Sonra kesin dönüş yaptığımda aracı geri çıkardım, noksanlarını tamamladım ve bu hale getirdim” dedi.