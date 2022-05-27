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Rusya, 5 Hırvat diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Rusya, 5 Hırvat diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hırvatistan’ın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 5 diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hırvatistan’ın Moskova Büyükelçisi Tomislav Car’ın Bakanlığa çağrılarak, Hırvatistan’ın Kiev’e askeri yardımda bulunması ve Hırvat yetkililerinin Ukrayna’da savaş suçlarıyla Rusya’yı itham etme girişimlerinin protesto edildiği aktarıldı.

Açıklamada, “Zagreb’in daha önce Rus diplomatik misyonu temsilcileri sayısını azaltmak için attığı dostane olmayan adımlarına cevap olarak, Büyükelçi Car’a Hırvatistan’ın Moskova Büyükelçiliğinde 5 çalışanın ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğine dair nota verildi.” ifadeleri kullanıldı.

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