Senegal'de hastanede yangın: 11 bebek hayatını kaybetti, Sağlık Bakanı görevden alındı

Senegal'in Tivaouane kentinde bir hastanede çıkan yangında 11 bebek hayatını kaybetti. Facia sonrası Sağlık Bakanı Abdoulaye Diouf Sarr görevden alındı. Ülkede üç günlük yas ilan edildi.

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Tivaouane Belediye Başkanı Demba Diop Sy, yangının elektrik kontağından çıktığını, üç bebeğin kurtarıldığını söyledi.

Facia tüm ülkede büyük üzüntü ve öfkeye neden oldu. Sağlık sektörünün içinde bulunduğu durum yeniden tartışmaya açıldı.

Yangın haberinin duyulması sonrası birçok aile bebeklerinin akıbetini öğrenmek için Mame Abdou Aziz Sy Dabakh Hastanesi'ne akın etti. Bebeklerinin hayatını kaybettiği haberiyle yıkılan anne-babaların hastanelerin önünde ağladıkları görüldü.

Adının Abdou olduğunu söyleyen bir kişi BBC'ye, "Kahrolduk. Baldızım geçen ay doğumdan sonra öldü. Bebek yedi aylık doğduğu için kuvözdeydi. Şimdi oğlunun öldüğü haberini aldık" dedi.