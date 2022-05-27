Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyonluk dava! Tazminatı nereye gönderdiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadaki para transferi paylaşımları hakkında 1 milyon liralık tazminat davası açtı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.

ABD'ye para transfer eden vakfın yönetiminin Erdoğan ailesine ait olduğunu iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açıldı.

Man adası tazminatı TÜRGEV ve Ensar'a

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yassıada programında yaptığı konuşmada daha önceki tazminatları TÜRGEV ve Ensar Vakfı'na aktardıklarını açıkladı. Erdoğan "Man Adası dediler, oradan 150 bin lira ceza. Ardından 100 bin lira ceza. Ben de dedim ki bu 150 bin lira ve ardından gelen 100 bini TÜRGEV ve Ensar Vakfı'na verelim dedim. Hiç olmazsa Bay Kemal'in birkaç kuruşu buralara nasip olsun." dedi.