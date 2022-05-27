BIST 2.447
DOLAR 16,38
EURO 17,56
ALTIN 976,55
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyonluk dava! Tazminatı nereye gönderdiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyonluk dava! Tazminatı nereye gönderdiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadaki para transferi paylaşımları hakkında 1 milyon liralık tazminat davası açtı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.

ABD'ye para transfer eden vakfın yönetiminin Erdoğan ailesine ait olduğunu iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açıldı.

Man adası tazminatı TÜRGEV ve Ensar'a
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yassıada programında yaptığı konuşmada daha önceki tazminatları TÜRGEV ve Ensar Vakfı'na aktardıklarını açıkladı. Erdoğan "Man Adası dediler, oradan 150 bin lira ceza. Ardından 100 bin lira ceza. Ben de dedim ki bu 150 bin lira ve ardından gelen 100 bini TÜRGEV ve Ensar Vakfı'na verelim dedim. Hiç olmazsa Bay Kemal'in birkaç kuruşu buralara nasip olsun." dedi.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bugünü göreceksiniz' dedi belgeyi paylaştı RTÜK Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını yayınlayan kanallar için dosya hazırladı Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kaçacak' iddiasına tepki: O para yeterli değil Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: Senin adına umut verici... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bugünü göreceksiniz' dedi belgeyi paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bugünü göreceksiniz' dedi belgeyi paylaştı
Baydöner'e siber saldırı! 505 bin kişinin bilgileri ele geçirildi: İşte çalınan bilgiler...
Baydöner'e siber saldırı! 505 bin kişinin bilgileri ele geçirildi: İşte çalınan bilgiler...
Oyun oynarken 4 yaşındaki çocuk çöp kutusuna sıkıştı
Oyun oynarken 4 yaşındaki çocuk çöp kutusuna sıkıştı
İçişleri Bakanlığı hangi alanlarda personel alacak tarihler ne zaman?
İçişleri Bakanlığı hangi alanlarda personel alacak tarihler ne zaman?
2022 KPSS ÖABT oturumu başvuru ücreti kaç para, ücret nereye ödenecek?
2022 KPSS ÖABT oturumu başvuru ücreti kaç para, ücret nereye ödenecek?
Yol çalışmasında kepçeye takıldı yetkililer apar topar korumaya aldı
Yol çalışmasında kepçeye takıldı yetkililer apar topar korumaya aldı
DSÖ'den maymun çiçeği ile ilgili aşı uyarısı!
DSÖ'den maymun çiçeği ile ilgili aşı uyarısı!
Akşener’in istifasını istediği İyi Partili Ömer Ay: Yolsuzluk yapanların kadınlarla ilişkisini anlattım, neresi suç
Akşener’in istifasını istediği İyi Partili Ömer Ay: Yolsuzluk yapanların kadınlarla ilişkisini anlattım, neresi suç
Rusya, 5 Hırvat diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Rusya, 5 Hırvat diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Senegal'de hastanede yangın: 11 bebek hayatını kaybetti, Sağlık Bakanı görevden alındı
Senegal'de hastanede yangın: 11 bebek hayatını kaybetti, Sağlık Bakanı görevden alındı