Oyun oynarken 4 yaşındaki çocuk çöp kutusuna sıkıştı

GAZİANTEP'te arkadaşlarıyla oyun oynarken gizlendiği çöp kovasına sıkışan 4 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

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Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde bir parkta arkadaşlarıyla saklambaç oynayan 4 yaşındaki Suriye uyruklu Vahid E., saklanmak için parktaki çöp kovasını seçti.

Ancak girdiği çöp kovasına sıkışan küçük çocuk, bulunduğu yerden çıkamayınca, arkadaşlarından ve ailesinden yardım istedi. Yakınlarının yardımıyla da sıkıştığı yerden kurtulamayan çocuğun imdadına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yetişti. İhbar üzerine kısa süre içerisinde olay yerine intikal eden ekipler, minik Vahid’i yaklaşık 2 saat boyunca mahsur kaldığı çöp kovasından kurtararak ailesine teslim etti.

Müdahale sonrasında Vahid’in yakınları, itfaiye ekibine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti