DSÖ'den maymun çiçeği ile ilgili aşı uyarısı!

Maymun çiçeği virüsü paniğiyle beraber uygulamadan kalkan çiçek aşısı yeniden konuşulmaya başlamışken Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı geldi.

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Maymun çiçeği virüsü giderek yayılırken Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) salgınla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Dünyada 20’den fazla ülkede 300’den fazla vakada görülen yeni maymun çiçeği virüsü salgınının özellikle Avrupa’da hızla yayılması sağlık yetkililerini alarm durumuna geçirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), özellikle Avrupa'da hızla yayılan ve endişe yaratan maymun çiçeği virüsü salgınıyla ilgili açıklama yaptı. DSÖ'nün küresel enfeksiyon hazırlık birimi direktörü Sylvie Briand, virüsün endemik olmadığı bölgelerde yayılmasını önlemek için hemen harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Briand, yaptığı açıklamada, “önceliğin endemik olmayan ülkelerde maymun çiçeği vakalarının önüne geçmek” olduğunu vurgularken, “Şimdi doğru önlemleri alırsak, onu kolayca kontrol altına alabileceğimizi düşünüyoruz.” dedi.

Çiçek aşısı yaptırmayın DSÖ’den yapılan açıklamada, aşıyla ilgili de harekete geçtiklerini ve kısa süre içerisinde herkesin ulaşabileceği hale getirmeyi planladıkları vurgulandı. Ayrıca maymun çiçeği virüsü için çiçek aşısının önerilmediği belirtildi.



Briand, bugün düzenlediği teknik toplantıda “Hemen şimdi doğru önlemleri hayata geçirirsek hastalığı kolayca kontrol altına alabiliriz” dedi. Maymun çiçeği virüsünün corona virüsüne göre çok daha yavaş bulaştığına dikkat çeken yetkili, salgının büyümesini önlemek için bir fırsat olduğunu vurguladı.

Temas takibi ve izolasyon

DSÖ yetkililer, şu aşamada maymun çiçeği hastalığına karşı toplu aşılamaya gerek olmadığını, ancak şüpheli vakalarla yakın temas halinde aşı yapılabileceğini ifade ediyor. DSÖ Acil Durum Programı Çiçek Aşısı bölümü başkanı Rosamund Lewis, “Vaka araştırması, temas takibi ve izolasyon şu anda en iyi seçenekler” dedi.

Bir süredir gündemden düşmeyen maymun çiçeği virüsüne son olarak Finlandiya’da rastlandı.

Ölümcül olabiliyor

İlk olarak 1970’lerde Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde insanlarda görülen virüs, son 10 yılda Afrika'nın batısında büyük artış gösterdi. Hastalık, yüzde ve vücudun geri kalanında deri döküntüleriyle kendini gösteriyor, ayrıca ateş ve baş ağrısı gibi semptomlara neden oluyor.

Çiçek hastalığı ile aynı virüs ailesinden gelen maymun çiçeği virüsü, daha az ölümcül olsa da iki türünden biri olan Kongo varyantında ölüm oranı yüzde 10’u bulabiliyor.