BIST 2.447
DOLAR 16,38
EURO 17,56
ALTIN 976,55
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Eski karısını baltayla yaraladı! İşte o şüpheli için istenen ceza

Eski karısını baltayla yaraladı! İşte o şüpheli için istenen ceza

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde eski eşini baltayla yaralayan şüpheli hakkında, 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Abone ol

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, boşandığı İ.K'yi baltayla yaralayan şüpheli İ.D. hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, şüphelinin boşanma sürecinde de eski eşi İ.K'ye tehdit içerikli mesajlar attığı ve açılan davadan 1 yıl 6 ay hapis cezası aldığı, davanın istinaf sürecinde olduğu belirtildi.

Şüpheli İ.D'nin saldırıdan bir gün önce İ.K'ye, "Yarın geleceğim, hodri meydan. Kimlere güveniyorsun belli değil. İkimizi yok edeceğim. Kime sığınırsan sığın, yarın git savcıya şikayet et, 2 ay yatarım var, akıllı ol" gibi tehdit içerikli mesajlar attığı belirtildi.

İddianamede, "boşandığı eşe karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçunu işleyen şüphelinin 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bugünü göreceksiniz' dedi belgeyi paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bugünü göreceksiniz' dedi belgeyi paylaştı
Baydöner'e siber saldırı! 505 bin kişinin bilgileri ele geçirildi: İşte çalınan bilgiler...
Baydöner'e siber saldırı! 505 bin kişinin bilgileri ele geçirildi: İşte çalınan bilgiler...
Oyun oynarken 4 yaşındaki çocuk çöp kutusuna sıkıştı
Oyun oynarken 4 yaşındaki çocuk çöp kutusuna sıkıştı
İçişleri Bakanlığı hangi alanlarda personel alacak tarihler ne zaman?
İçişleri Bakanlığı hangi alanlarda personel alacak tarihler ne zaman?
2022 KPSS ÖABT oturumu başvuru ücreti kaç para, ücret nereye ödenecek?
2022 KPSS ÖABT oturumu başvuru ücreti kaç para, ücret nereye ödenecek?
Yol çalışmasında kepçeye takıldı yetkililer apar topar korumaya aldı
Yol çalışmasında kepçeye takıldı yetkililer apar topar korumaya aldı
DSÖ'den maymun çiçeği ile ilgili aşı uyarısı!
DSÖ'den maymun çiçeği ile ilgili aşı uyarısı!
Akşener’in istifasını istediği İyi Partili Ömer Ay: Yolsuzluk yapanların kadınlarla ilişkisini anlattım, neresi suç
Akşener’in istifasını istediği İyi Partili Ömer Ay: Yolsuzluk yapanların kadınlarla ilişkisini anlattım, neresi suç
Rusya, 5 Hırvat diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Rusya, 5 Hırvat diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Senegal'de hastanede yangın: 11 bebek hayatını kaybetti, Sağlık Bakanı görevden alındı
Senegal'de hastanede yangın: 11 bebek hayatını kaybetti, Sağlık Bakanı görevden alındı