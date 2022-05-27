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Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal ile bir araya geldi

Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal ile bir araya geldi

Siyasi parti liderlerini ziyaret eden Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Demokrat Partisi lideri Uysal ile bir araya geldi.

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Siyasi parti genel başkanlarını ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi lideri Gültekin Uysal ile görüştü.

Davutoğlu ilk olarak dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmüştü. Ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya gelen Davutoğlu, daha sonra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti. Davutoğlu siyasi parti liderleriyle olan görüşmesini Gültekin Uysal ile sonlandırdı.

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