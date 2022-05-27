Mevlüt Çavuşoğlu'ndan NATO resti: Türkiye'yi ikna ederiz demeyin

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini veto etmesinin ardından iki ülkenin heyetleriyle yapılan görüşme için "Talebimiz meşru ve açık, somut adımlar bekliyoruz. Türkiye'yi ikna ederiz gibi bir yaklaşım doğru olmaz, bizim beklentimiz yanlış bir beklenti değil" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde bir araya geldi.

Çavuşoğlu, toplantının ardından mevkidaşları ile ortak basın toplantısında konuştu.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna ilişkin Çavuşoğlu, "Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusuna ilişkin karşı olmamız terör örgütlerine yaptıkları destektendir. Bizim niye karşı çıktığımızı herkes biliyor, anlıyor" dedi.

İsveç ve Finlandiya umarım bizi anlamıştır

Bakan Çavuşoğlu, Ankara'da iki ülke heyetleriyle yapılan görüşme ile ilgili ise şöyle konuştu:

"Heyetler Ankara'ya geldi, bu toplantıdan farklı kurumlardan arkadaşlarımız da vardı. İki ülkenin PKK, YPG başta olmak üzere, terör örgütlerine verdikleri destek, bilgiler bir kere daha paylaşıldı. Heyet bu belgeleri aldı, başkentlerine döndü, şimdi bu ülkelerden somut adımlar bekliyoruz. Türkiye'yi ikna ederiz gibi bir yaklaşım doğru olmaz, bizim beklentimiz yanlış bir beklenti değil. NATO'ya üye olmak istiyorlarsa terör örgütlerine desteği kesmek zorundalar. Bizim talebimiz gayet meşru, açık ve net. Bu ülkeler teröre destek veriyor, ayrıca bize yönelik savunma kısıtlamalarını kaldırmaları gerekiyor. Umarım Finlandiya ve İsveç bizi gayet iyi anlamıştır. Biz her zaman diyalogdan yanayız, umarız bu beklentiler somut bir şekilde yerine gelir."