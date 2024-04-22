Pilot Emir Aşarı Togg ile Nürburgring'de yağmurda 2 tur attı herkesi ipe dizdi

Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nde (NLS) uzun yıllardır ülkemizi temsil eden pilot Emir Aşar, bu pistin her santimetrekaresini bilmenin avantajı, TOGG'un şaşırtan mühendisliği ile birleşince ortaya mükemmel bir sonuç çıktı.