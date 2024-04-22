Pilot Emir Aşarı Togg ile Nürburgring'de yağmurda 2 tur attı herkesi ipe dizdi
Togg dünyanın sayılı yarış pistilerinden Nürburgring'de boy gösterdi. Yağmurlu soğuk havada ilk turda tüm araçları rahat bir şekilde sollayan yarış pilotu Emir Aşarı, "Mühendislerin hepsine saygılarımı sunuyorum” dedi.
Sekizsilindir kanalının sahibi Etem Sayın ve pilot Emir Aşarı, Togg ile Avrupa'yı turladı.
İstanbul'dan başlayan 5000km'lik Avrupa serüveni 10 günde tamamlandı.
Dünyanın en ünlü yarış pistleri arasında yer alan Nürburgring'te zaman zaman sulu kara dönüşen yağmurda 2 tur attı.
Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nde (NLS) uzun yıllardır ülkemizi temsil eden pilot Emir Aşar, bu pistin her santimetrekaresini bilmenin avantajı, TOGG'un şaşırtan mühendisliği ile birleşince ortaya mükemmel bir sonuç çıktı.
Aşarı'nın pilotajında Togg ile çok sayıda ünlü markalara ait araçların hepsini solladı. Aşarı'nın geçtiği arazlar arasında Porche 911, BMW M2, BMW e-36, Fiesta, Opel Corsa Golf, vardı.