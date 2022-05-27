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Twitter satışı yılan hikayesine döndü! Elon Musk’a dava açıldı: Tazminat isteniyor

Twitter satışı yılan hikayesine döndü! Elon Musk’a dava açıldı: Tazminat isteniyor

Twitter yatırımcıları, Elon Musk’ın satın alma sürecinde manipülasyon yaptığını ileri sürerek, ünlü milyarderden tazminat istedi.

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Elon Musk, Twitter’ın yüzde 9,2’lik hissesini 2.89 milyar dolara satın alarak platformun en büyük ortağı olmuş, daha sonra ile platformu tamamen satın almak için teklif yapmıştı. Elon Musk'ın Twitter’ın en büyük hissedarı haline gelmesinin duyulmasının ardından, Twitter hisseleri uçuşa geçmişti.

Twitter sosyal ağından önce büyük bir hisse satın alan ve ardından satın alma girişimlerine başlayan Elon Musk, daha sonra ise satın almayı askıya aldığını duyurmuştu. Sürekli manipülasyon yaparak satın alımı geciktiren ve hisse fiyatlarının düşmesine neden olan Musk’a yatırımcılar öfkeli. Açılan davada Elon Musk’ın yüzde 9.2 hisseyi satın alırken komisyona geç haber verdiği ve 156 milyon dolar ödemekten kurtulduğu iddia ediliyor. Ayrıca Musk’ın manipülasyon yaparak yatırımcıyı oyaladığı da belirtiliyor.



İncelemeye başladı
Hissedarlar, açtıkları davada Elon Musk'tan tazminat talep ediyor. Öte yandan, 2025 yılına kadar Twitter’ı almasına engel olmak isteyen bir dava daha açıldı. Ayrıca Menkul Kıymetler Komisyonu da Musk’ın hisse satın alma dönemini incelemeye başladı. ABD menkul kıymetler yasası, yatırımcıların, bir şirketin yüzde 5'ini satın alması halinde 10 gün içinde açıklama yapmasını şart koşuyor. Tesla CEO'sunun ise bu süre zarfında herhangi bir açıklama yapmayarak yasaları ihlal ettiği söyleniyor.

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