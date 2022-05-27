HDP çıldırıyor! Operasyon sinyali sonrası ses gelmeye başladı

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Suriye'nin kuzeyinde başlaması beklenen yeni harekat üzerine panik içinde. HDP Sözcüsü Ebru Günay, sınır ötesindeki operasyonların 'Kürtleri yok etme' amacıyla ilerlediğini iddia etti.

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TÜRKİYE, sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarıyla hain terör örgütü PKK'nın sonunu getirmeye kararlı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamaları üzerine önümüzdeki günlerde Suriye sınırında yeni bir harekat başlayacak. Ayn İsa, Ayn el Arab, Menbiç ve Tel Rifat'taki teröristlerin hedef alınacağı harekatta 15 bin kilometrelik alanın temizlenmesi planlanıyor. Ancak PKK'nın siyasi kolu olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) bu operasyondan rahatsız.

Konuyla ilgili ilk açıklama HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan gelmişti. Sancar, harekat mesajına tepki göstererek muhalefeti buna karşı gelmeye çağırmıştı.

"Ses çıkartın" çağrısı

İkinci açıklama ise HDP Sözcüsü Ebru Günay'dan geldi. Günay, şu ifadelere yer verdi:

"Kürtleri soykırıma uğratma, varlıklarını ortadan kaldırma ve yok etme planıdır. Bu plan sadece Kürtlere değil, bu topraklarda yaşayan tüm halkların geleceğine yöneltilmiş bir plan. Yaşayan tüm demokrasi güçleri, yazarlar, aydınlar, sanatçılar, demokratik kitle örgütleri iktidarın bu kirli oyununa ses çıkartmalıdır."