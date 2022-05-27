ABD'li diplomattan çarpıcı Türkiye sözleri: Yeri doldurulamaz

Terör örgütü PKK'nın Türkiye için bir tehdit olduğunu belirten ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi ve eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Türkiye'nin Ukrayna'daki rolünü 'olağanüstü' diye tanımladı.

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UKRAYNA'daki savaş başta olmak üzere İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ve Türkiye'nin pozisyonu gibi konuların tartışıldığı İstanbul Güvenlik Konferansı 2022 etkinliğine katılan ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi ve eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Yunanistan'la askeri işbirliğini artırması ve Yunanistan'ın Türkiye'nin yerini doldurmaya çalışmasını yorumlayan Jeffrey, "Akdeniz'den Levant'a, Karadeniz'den Balkanlara kadar geniş bir Avrasya coğrafyasında Türkiye'nin jeostratejik yerini doldurabilecek hiçbir ülke yok. Türkiye satın alma gücü paritesine göre dünyanın 11. veya 12. büyük ekonomisi. NATO'da ikinci en büyük orduya sahip ve çok iyi savaşıyor, oldukça sofistike diplomatik ilişkilere sahip. Türkiye olağanüstü bir diplomatik oyuncu. Ukrayna'yı silahlandırmadan, diplomatik inisiyatiflere, bir uzlaşmacı çözüm bulmaya çalışmasından, Möntrö ve hava sahasına kapatmaya kadar Ukrayna çatışmasındaki rolü olağanüstü. Tüm bunlar çok cesur adımlar ve savaşın gidişatı üzerinde muazzam bir etkiye sahip. Dolayısıyla Türkiye'nin yeri doldurulamaz" dedi.

ABD ile ilişkiler

ABD ile Türkiye ilişkilerini değerlendiren James Jeffrey, 'bir hafta öncesinde farklı bir tablo olduğunu' ancak Türkiye'nin NATO çıkışının bunu değiştirdiğini söyledi. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımı konusunun kritik olduğuna değinen Jeffrey, "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'ye geliyor, F-16 anlaşması konusunda biraz heves gösterilmeye başlanıyor. Ancak ardından NATO'ya başvurular konusu ortaya çıktı ve gerçekten insanları kaygılandırdı. Çünkü bu iş ters giderse sadece ABD veya diğerlerini değil Türkiye'yi de etkileyecek. Öncelikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 'tehdit etmeksizin' diplomatik bir zafer kazanmamıza yardım etmenin ucuz bir yolu olacak. Zira diplomatik bir çözüme ihtiyacımız var. O yüzden de NATO'nun bu zaferini engelleyerek uzlaşılmış bir çözüm şansını azaltıyorsunuz. İkincisi de Finlandiya ve İsveç, Avrupa Birliği (AB) üyesi olduğundan Avrupalıları bir AB ordusunu operasyonel hale getirmeye itecektir. Ve Türkiye, tıpkı ABD gibi yıllarca buna karşı çıktı.

Türkiye, bu şekilde kendini sıkıntıya sokacak çünkü o zaman Avrupa'nın güvenliği ABD'de ya da Türkiye'de değil Avrupa başkentlerinde belirlenecek. Ve bunun sonuçlarına siz ve bizler katlanacağız. Üçüncüsü de insanlar Ukrayna konusunda Türkiye'nin söylediği çok mantıklı şeyleri dinlemeyecek."

(MİLLİYET)