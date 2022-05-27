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Netflix’ten o diziyi izleyeceklere uyarı: Açılış sahnesini üzücü bulabilirler

Netflix’ten o diziyi izleyeceklere uyarı: Açılış sahnesini üzücü bulabilirler

Netflix, popüler dizisi Stranger Things'in yeni bölümlerine uyarılar ekledi. Yayın platformu, Teksas'taki okulda yaşanan katliamdan sonra bu hassasiyeti göstermeye karar verdiğini açıkladı.

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Stranger Things, uzun zaman sonra yeni bölümleriyle Netflix’e geri döndü. Ancak yayın platformu yeni bölümlerden önce izleyicilerini uyarmanın gerekli olduğunu düşündü. Geçtiğimiz günlerde Teksas’ta yaşanan okul katliamında 19’u çocuk 21 kişi hayatını kaybetti. Olay, tüm dünyada şok etkisi yaratırken yayın platformu da yaşananlar karşısında hassasiyet gösterdi.

Uzun zamandır beklenen dizisi Stranger Things’te yer alan şiddet içerikli sahneler üzerine uyarılar yerleştirdi. Netflix konuyla ilgili “Stranger Things’in bu sezonunu bir yıl önce çektik. Ancak Teksas’ta bir okulda son zamanlarda yaşanan trajik olay göz önüne alındığında, izleyiciler dizinin ilk bölümünün açılış sahnesini üzücü bulabilirler. Bu tarif edilemez şiddet nedeniyle derinden üzüldük ve kalplerimiz sevilen birinin yasını tutan her aileyle birlikte.” açıklamasını yaptı.



"Sansürsüz şiddet içeriyor"
Ayrıca, dizinin bölüm açıklaması artık  “Uyarı: Çocukların dahil olduğu sansürsüz şiddet içeriyor.” sözlerini içerecek. Teksas saldırısının ardından bu tip önlemler alan tek yayın platformu Netflix de değil; CBS de bu hafta FBI şovunun sezon finalini yayınlamamayı seçti. 

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