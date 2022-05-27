Yunan yine ağlıyor! Türkiye'yi BM'ye şikayet edeceklermiş

Yunanistan hükümeti Türkiye'yi Birleşmiş Milletlere (BM) şikayete hazırlanıyor. Gerekçe olarak da Türkiye'nin Ege Denizi'nin doğusundaki adaların egemenliğini sorgulaması gösterildi.

Yunanistan'ın kamusal radyo ve televizyon kurumu ERT'nin Yunanistan Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı haberine göre ilgili şikayet mektubu Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi aracılığıyla perşembe akşamı BM'ye sunulacak.

Yunan Kathimerini gazetesi de söz konusu mektubun Dışişleri Bakanlığı personeli tarafından aylarca süren yoğun bir çalışmanın ürünü olduğunu bildirdi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim ABD'nin Dedeağaç'a üs kurması ile son haftalarda daha da arttı. Bunu sorgulayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'la ilişkilerde olumlu atmosferi rafa kaldırdığı sinyalini geçtiğimiz günlerde verdi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in ABD Kongresinde Türkiye'ye herhangi bir şekilde askeri teknoloji ve ekipman satışı yapılmaması talebine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık benim için Miçotakis diye biri yok" dedi.

Miçotakis'in Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları çerçevesinde Türkiye'ye F-16 askeri uçak satışına onay verilmemesini istemesi de bardağı taşıran son damla oldu. Erdoğan, "Kendisiyle böyle bir görüşmeyi yapmayı asla kabul etmiyorum. Bundan sonrasını kendi düşünsün. Kimlerle görüşecek, kimlere üs kurduracaksa kurdursun. ABD de F-16'lar konusunda herhalde Miçotakis'in ağzına bakmayacaktır" şeklinde konuştu.