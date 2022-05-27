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Rusya lideri Putin'in maşası Kadirov konuştu! İşgal sırası Polonya'ya mı geliyor?

Rusya lideri Putin'in maşası Kadirov konuştu! İşgal sırası Polonya'ya mı geliyor?

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olan yakınlığıyla bilinen Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, yayımladığı bir video ile Polonya'yı tehdit etti. Ukrayna işgalinin kendisi için bittiğini belirten Kadirov, "Artık Polonya ile ilgileniyorum. 6 saniyede neler yapabileceğimizi göstereceğiz" dedi.

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RUSYA'nın Ukrayna'yı işgalinde 3 aylık bir süre geride kaldı. Savaş halen devam ederken Rusya'nın savaşta destek birliği olarak öne sürdüğü Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kadirov, Ukrayna savaşının kendisi için bittiğini savunurken Polonya'yı tehdit etti. Sosyal medyadan bir video paylaşan Çeçen lider, "Ukrayna defteri kapandı artık Polonya ile ilgileniyorum, 6 saniyede neler yapabileceğimizi göstereceğiz" ifadesini kullandı.

İşgal sırası Polonya'ya mı geliyor?
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna düşerse Avrupa düşer" ifadesini kullanmış ve yapılan bu açıklama Putin'in Ukrayna'yı işgalinin ardından sıranın Polonya, Belarus ve Moldova'ya gelebileceği şeklinde yorumlanmıştı. Rusya, mart ayında Ukrayna'nın Polonya sınırına yalnızca 20 kilometre mesafedeki bir askeri üssü hedef almıştı. Ramazan Kadirov, eylemcileri ve Polonya'yı, "Silahlarınızı ve paralı askerlerinizi alıp büyükelçimizden resmi olarak özür dileseniz iyi olur" diye uyarmıştı.

Ukrayna'da savaş suçu işledi
Kadirov'un askerleri Ukrayna'da savaş suçları işlemekle suçlanıyor ve Ramazan Kadirov'un kendisinin de herhangi bir yargısız infazda yer almadığını reddetmesine rağmen yurt dışı seferlerinde onları takip ettiği biliniyor. Çeçen güçlerinin Mariupol kuşatmasında rolü olduğu biliniyor ve Kiev'in banliyölerinde sivilleri öldüren işgalci güçler arasında olduğu söyleniyor.

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