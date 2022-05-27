Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sert cevap! 'Erdoğan'ı 15 Temmuz gecesi bile kaçırtamadınız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK Merkez Ofisi açılışında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi için gündeme getirdiği iddiaları sert bir dille yalanlayıp 'Erdoğan'ı 15 Temmuz gecesi bile kaçırtamadınız. Bunları kimse yutmaz. 2023 seçimi geliyor.' dedi.

Abone ol

Marmaray'ı, Osmangazi Köprüsünü, Yavuz Sultan Selim Köprüsünü yaparken türlü zorluklarla karşılaştıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkındaki iddialarına da yanıt verdi. 'Adnan Menderes ve ailesi için de benzer iddiaları dile getirdiler şimdi aynısını bana yapıyorlar, bu millet bunları yutmaz.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

DEİK Merkez Ofisinin ülkemize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Ekonomimizin hayatta olan veya olmayan ustalarını tebrik ediyorum. Hep söylediğimiz gibi bu ülkenin gelişmesi, büyümesi için tuğla üstüne tuğla koyan üreten ihracat yapan herkes hiçbir farklılık gözetmeksizin takdire şayandır.

Hayatını hizmet ve eser siyasetine adamış birisi olarak sizleri en çok bizim anladığımızı biliyorsunuz. Geçtiğimiz yirmi yılda mümkün değil denilen her işi nasıl mümkün kıldıysak inşallah bu hedefe de ulaşacağız.

"Güven ve istikrar iklimi yarattık"

Hatırlarsanız hükümetimizi ilk kurduğumuzda bu ülke 1994-2001 krizlerinin ağır yükü altında ayakta durmakta zorlanıyordu. Sürekli tökezleyen yapısı nedeniyle geleceği kestiremiyorduk. Güven ve istikrar iklimini yarattık. Devletine inanan iş dünyası bir anda şaha kalktı. İşte ilk önemli adımlar olarak bir Marmaray'ın yapılışı herhalde rastgele bir olay değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütün engellemelere rağmen marmaray'ı yaptık!

Bütün engellemelere rağmen Marmaray'ı yaptık. Avrasya Tünelini de Yavuz Sultan Selim Köprüsünü de ülkemize kazandırdık. Onunla da kalmadık Osmangazi Köprüsünü de aynı şekilde bitirerek ülkemizin hizmetine sunduk. Bütün bunlar niçin yapılıyor? Türkiye dünyaya bir şeyi ispat etmek durumundaydı. İzmir'e 3 saatte nasıl gidilir? Bunu gösterdik. Bunlarla da kalmadık.

"Erdoğan'ı 15 temmuz gecesi bile kaçırtamadınız"

Rahmetli Menderes ve ailesi için ne diyorlardı? "Uçaklarla altın kaçırdı" diyorlardı. Kılıçdaroğlu bunu benim için diyor. Eline diline dursun. Bunu kimse yutmaz. 2023 geliyor. Bu millet sana gereken dersi verecek. Utanmadan kaçacak diyor. Erdoğan'ı 15 Temmuz gecesi kaçırtamadınız ama sen tankların arasından kaçtın.

Paralardan bahsediyor. Bir 100 bin tl kazandık, bir 150 bin tl daha kazandık. Onları TÜRGEV ve ENSAR vakıflarına verdim. Bay Kemal adına.

Bugün salgın ve savaş nedeniyle çok dengesiz artışların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Bu da fiyatlarda dalgalanmalara neden oluyor. Biz bu tablo içinde tercihimizi istihdamı ve büyümeyi artırmadan yana kullandık.

Kur ve enflasyon sorununun üstesinden geleceğiz. Refah düzeyindeki gerilemeyi hızla telafi edeceğiz. Ülkemizi bu kısır döngüden kısa sürede çıkartacağız.

Uyguladığımız ekonomi programı tutarlıdır, dünya gerçeklerine uygundur.

Kendi ülkesinin ve milletinin yanında yer almak yerine emperyalist güçlere kuyruk sallamayı siyaset zanneden bu zihniyeti milletimizin ferasetine havale ediyorum.