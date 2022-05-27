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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafası karışık! NATO konusunda geri vites yaptı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafası karışık! NATO konusunda geri vites yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "NATO ile var olmadık. Gerekirse NATO'dan ayrılmak bile gündeme alınmalı" sözlerine, daha önce, "NATO'ya karşı çıkmanın bir anlamı yok" diyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilginç bir destek geldi.

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RUSYA'nın Ukrayna'yı işgal harekatının ardından İskandinav ülkeleri Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliği gündeme geldi. İki ülke resmi olarak NATO'ya başvuru yaptı ancak terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD'ye açık destekleri yüzünden Türkiye'den veto yedi.

Bahçeli: NATO ile var olmadık
İki ülkenin Türkiye ziyareti ve sonrasında müzakere süreci devam ederken Türk siyasetinde de NATO tartışmaları tekrar gündeme geldi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli', "NATO ile var olmadık" diyerek resti çekti, "Gerekirse NATO'dan ayrılmak bile gündeme alınmalı" dedi.

Kılıçdaroğlu: Kuvâ-yi Milliye ruhuyla destekleyeceğiz
Bahçeli'nin açıklamasının ardından ise daha önce, "Biz NATO'nun bir parçası olarak NATO'nun öngördüğü şekilde çalışmak zorundayız. NATO'ya karşı çıkmanın bir anlamı yok. Doğru olan NATO'yla entegre bir sistem" ifadelerini kullanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bahçeli de NATO'dan çıkmayı önermiş. NATO, Türkiye için gereklidir ancak iktidar olarak ne kadar samimiler görmek isterim. ABD, Yunanistan'ı üslerle doldurdu. Hedefleri net. Türkiye'deki ABD askeri tesislerini kapamayı getirsinler meclise, Kuvâ-yi Milliye ruhuyla destekleyeceğiz" açıklamalarında bulundu.

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