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3 gündür haber alınamıyordu! 16 yaşındaki kız bakın nerede bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
3 gündür haber alınamıyordu! 16 yaşındaki kız bakın nerede bulundu

ESKİŞEHİR’de bir anda ortadan kaybolan ve yaklaşık 3 gündür kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki genç kız, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulundu.

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Akraba ziyareti için Bursa’dan Eskişehir’e gelerek bir süre kalan ve dönüş yaptığı şehirlerarası otobüsten yol üstünde inerek ortadan kaybolan 16 yaşındaki Y.K.'den sevindirici haber geldi. Yaklaşık 3 gündür kendisinden haber alınamayan Y.K., ailesinin ihbarı üzerine polis ekiplerinin başlattığı geniş çaplı çalışma ile şehir merkezinde bulundu.

Ailesine teslim edilen 16 yaşındaki genç kızın, ifade alınması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.

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