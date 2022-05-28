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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gidiyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle bugün Azerbaycan'a günübirlik ziyarette bulunacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Azerbaycan'a gidiyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ne denk gelen ziyaret çerçevesinde Türkiye dışında ilk olarak başkent Bakü'de düzenlenen "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'ne iştirak edecek.

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