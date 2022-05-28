Kılıçdaroğlu'nun kaçış planı iddialarıya ilgili yeni açıklamalarına AK Parti'den yanıt

TÜRGEV, Esnar ve ABD'de faaliyet gösteren TÜRKEN vakıflarıyla ilgili çeşitli iddialarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan Ailesi'nin TÜRGEV ve Ensar üzerinden ABD'deki bir vakfa 1 milyar lira aktardığı ve kaçacağını iddia etmesinin ardından başlayan tartışmada yeni açıklamalar yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Bu vakıflar üzerinden paraları transfer ettiren, oğlun Bilal Erdoğan. Parayı alan tarafta ise kızın Esra Albayrak var. Kardeş kardeş vakıflar yönetiyorlar, para transfer ediyorlar birbirlerine" dedi.

Kıılçdaroğlu'nun suçlamalarına AK Parti'den jet cevap geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesiyle ilgili açıklamalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun hakkıyla genel başkanlık yapamayınca "politik dedikoduculuk" mesleğine geçtiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu'nun önümüze gerçek politika ile çıkmasını bekledik"

"Cumhurbaşkanımızın aile bireylerinin hukuka uygun ve herkese açık şekilde yürüttüğü sivil toplum faaliyetlerini hukuksuz ve şaibeli göstermeye çalışarak politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor. Kılıçdaroğlu'nun köklü bir partinin genel başkanlığını yalan ve dedikodu merkezine çevirmesini izliyoruz. Geçen seferki iddiaları hakkında, bilinen bir FETÖ'cü 'bunları ben yıllar evvel söyledim' diyerek bu iddiaların mülkiyetinin kime ait olduğunu ifşa etmişti.

"Politik dedikodu"

Kılıçdaroğlu politik dedikodu ve yalan üretmek yoluyla 6'lı masanın lideri olma hedefine ulaşabilecek mi göreceğiz. Fakat her iddiasının arkasından 'mutfakta biri var' dedirtmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun önümüze gerçek politika ile çıkmasını bekledik, bunun imkansız olduğunu bir kere daha gördük. Mülkiyeti karanlık odaklara ait politik dedikodu ve yalanlarla varabileceği bir yer yok. Şimdiye kadar olduğu gibi bu iddialarının arkasından da şaibeli odaklar çıkacak. Parti genel başkanlığını terk edip politik dedikoduculuk mesleğine geçişi ile kendisini baş başa bırakıyoruz."