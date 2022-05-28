Ordu'da temizlik işçisi bulup sahibine teslim etti! "Kendisine ikramımız olacak"

ORDU'nun Ünye ilçesinde belediye temizlik işçisinin bulduğu 2 çeyrek altın, sahibine teslim edildi.

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Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli İlyas Kara, Kaledere Mahallesi'nde dün gece temizlik yaptığı sırada küçük kutular içerisinde 2 çeyrek altın buldu. Kara, mesai bitiminin ardından Zabıta Müdürlüğüne giderek altınları teslim etti.

"Kendisine küçük bir ikramımız olacak"

Düşürdüğü altınlarının bulunması için belediyeye müracaat eden Ruhi Taş, altınlarının bulunduğunu öğrenince büyük sevinç yaşadı. Ruhi Taş duyarlı vatandaşlara ihtiyaç olduğunu belirterek "Kendisi istirahatte olduğu için burada yüz yüze teşekkür edemedim. Ancak telefon numarasını aldım ve kendisini arayarak teşekkür edeceğim. Ayrıca bizim de kendisine küçük bir ikramımız olacak. Çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.