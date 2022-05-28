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Salmonella Kinderlere nasıl bulaştı? Firmadan açıklama geldi

Salmonella Kinderlere nasıl bulaştı? Firmadan açıklama geldi

Kinder çikolatalarının üreticisi Ferrero markasından ilk açıklama geldi. Avrupa'daki pek çok ülkeye yayılarak 100'den fazla çocuğa bulaşan salmonella virüsünün kaynağı belli oldu.

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Salmonella virüsü tespit edilen Kinder çikolatalarının üreticisi Ferrero'nun Fransa'daki Genel Müdürü Nicolas Neykov, sağlık skandalının başlamasından bu yana ilk kez konuştu. Fransız Le Parisien gazetesine yaptığı açıklamasında, virüsün ortaya çıktığı Belçika'daki Arlon fabrikasına nasıl girdiğini tespit ettiklerini söyleyen Nicolas Neykov, yapılan incelemede, bulaşın fabrikadaki süt yağı tankında bulunan bir filtreden kaynaklandığını belirtti:

"Virüs oraya ya daha önce virüs bulaşmış ham maddeler aracılığıyla ulaştı ya da çalışanlar tarafından bulaştırıldı."

Çok fazla ürün toplattıklarına dikkati çeken Neykov, bunun, son yirmi yılın en büyük "ürün geri çağırması" olduğunu dile getirdi.

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