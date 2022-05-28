BIST 2.439
DOLAR 16,19
EURO 17,41
ALTIN 965,28
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar: Vatanıma gelmiş sayıyorum kendimi

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar: Vatanıma gelmiş sayıyorum kendimi

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, TEKNOFEST Azerbaycan'da stantları gezdi. Sancar, "Azerbaycan benim için çok özel bir yer. Azerbaycan benim vatanımdır. O bakımdan vatanıma gelmiş sayıyorum kendimi." dedi.

Abone ol

Sancar, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'da stantları ziyaret etti.

Azerbaycan'ı Türkiye'den ayırmadığını belirten Sancar, "Azerbaycan benim için çok özel bir yer. Azerbaycan benim vatanımdır. O bakımdan vatanıma gelmiş sayıyorum kendimi." dedi.

Sancar, İki Govan ve Akıncı gibi hava araçlarını inceledi, daha sonra yarışma alanını gezdi. Yarışmacılar, Sancar ile fotoğraf çektirip imzasını aldı.

Sancar'a ziyaretinde, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal eşlik etti.

ÖNCEKİ HABERLER
TOKİ’den Atatürk Havalimanı’nın imar planındaki değişikliklerle ilgili çıkan haberlere yalanlama
TOKİ’den Atatürk Havalimanı’nın imar planındaki değişikliklerle ilgili çıkan haberlere yalanlama
Spor Toto 1. Lig'de yarı final mücadelesinde rövanş maçları
Spor Toto 1. Lig'de yarı final mücadelesinde rövanş maçları
Ukrayna: Rus ordusu Severodonetsk yönünde saldırılarına devam ediyor
Ukrayna: Rus ordusu Severodonetsk yönünde saldırılarına devam ediyor
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları sonrasında sahası sil baştan yenileniyor
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları sonrasında sahası sil baştan yenileniyor
Alman kanalı DW, Suriyelilerin Suriye’ye gönderilmesine ‘demografi değişir’ diye karşı çıktı
Alman kanalı DW, Suriyelilerin Suriye’ye gönderilmesine ‘demografi değişir’ diye karşı çıktı
Ordu'da temizlik işçisi bulup sahibine teslim etti! "Kendisine ikramımız olacak"
Ordu'da temizlik işçisi bulup sahibine teslim etti! "Kendisine ikramımız olacak"
Salmonella Kinderlere nasıl bulaştı? Firmadan açıklama geldi
Salmonella Kinderlere nasıl bulaştı? Firmadan açıklama geldi
Erdoğan 'Aç kalan filan yok' dedi CHP'den peş peşe açıklamalar geldi!
Erdoğan 'Aç kalan filan yok' dedi CHP'den peş peşe açıklamalar geldi!
Kılıçdaroğlu'nun kaçış planı iddialarıya ilgili yeni açıklamalarına AK Parti'den yanıt
Kılıçdaroğlu'nun kaçış planı iddialarıya ilgili yeni açıklamalarına AK Parti'den yanıt
Türk doktor ABD’de kiralık katil tutmuş! Evinden kaçırılarak elleri bağlı...
Türk doktor ABD’de kiralık katil tutmuş! Evinden kaçırılarak elleri bağlı...