BIST 2.439
DOLAR 16,19
EURO 17,41
ALTIN 965,28
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Alman kanalı DW, Suriyelilerin Suriye’ye gönderilmesine ‘demografi değişir’ diye karşı çıktı

Alman kanalı DW, Suriyelilerin Suriye’ye gönderilmesine ‘demografi değişir’ diye karşı çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 milyon Suriyeliyi gönderme planına Alman kanalı Deutsche Welle (DW) bölgenin demografik yapının değişeceği gerekçesiyle karşı çıktı.

Abone ol

Almanya’nın devlet destekli medya kuruluşu Deutsche Welle (DW), DW Türkçe adı altında ülkemizde de yayın yapıyor.

Türkiye’deki sığınmacı ve kaçakların gönderilmesine karşı yayınlar yapan DW, yine tartışılan bir paylaşımda bulundu.

Türkiye’de resmi verilere göre 4 milyona yaklaşan Suriyeli sayısını görmezden gelen DW, hükümetin Suriye topraklarına 1 milyon Suriyeliyi gönderme planının bölgede demografik yapıyı bozacağını savundu.

Suriye’nin kuzeyinde demografik yapının bozulmasına ve Arap kentlerinin bile PKK/YPG kontrolüne geçmesine değinmeyen DW, sığınmacıların yerleştirilmesi planlanan bölgenin “Kürtlerin yoğun yaşadığı coğrafya” olarak tanımladı.

DW’ye konuşan Alman Friedrich Ebert Vakfı’nın Suriye konusundaki uzmanlarından Salam Said’e göre 1 milyon Suriyeli Arap sığınmacı Suriye’nin kuzeyine yerleştirilirse, bu o bölgede yaşayan Kürtlere büyük darbe olacak. Said, “Böyle bir adım o bölgedeki demografik yapıyı genel olarak Kürtlerin aleyhine çevirebilir.” iddiasında bulunuyor.

DW’nin haberinin devamında Suriye hükümeti ve Cumhurbaşkanı Beşar Esad hedef alınıyor. Haberde “düzenlenen protestoların başlamasından bu yana Şam’ın milyonlarca Suriyeliyi kendi ülkesinde veya dışarda sığınmacı haline getirdiğini de hatırlatıyor” ifadeleri yer alıyor.

DW’nin haberinde yer alan Suriyeli sığınmacılar ise Türkiye’de baskı gördüklerini ancak Şam yönetiminin kentlerini bombaladığı için gitmek istemedikleri iddia ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ordu'da temizlik işçisi bulup sahibine teslim etti! "Kendisine ikramımız olacak"
Ordu'da temizlik işçisi bulup sahibine teslim etti! "Kendisine ikramımız olacak"
Salmonella Kinderlere nasıl bulaştı? Firmadan açıklama geldi
Salmonella Kinderlere nasıl bulaştı? Firmadan açıklama geldi
Kılıçdaroğlu'nun kaçış planı iddialarıya ilgili yeni açıklamalarına AK Parti'den yanıt
Kılıçdaroğlu'nun kaçış planı iddialarıya ilgili yeni açıklamalarına AK Parti'den yanıt
Türk doktor ABD’de kiralık katil tutmuş! Evinden kaçırılarak elleri bağlı...
Türk doktor ABD’de kiralık katil tutmuş! Evinden kaçırılarak elleri bağlı...
Kira artışı için yeni düzenleme! Bakan Murat Kurum canlı yayında açıkladı
Kira artışı için yeni düzenleme! Bakan Murat Kurum canlı yayında açıkladı
3 gündür haber alınamıyordu! 16 yaşındaki kız bakın nerede bulundu
3 gündür haber alınamıyordu! 16 yaşındaki kız bakın nerede bulundu
Kontrolden çıkıp kaldırımda yürüyen gence çarptı! Ölenler var
Kontrolden çıkıp kaldırımda yürüyen gence çarptı! Ölenler var
28 Mayıs benzin ve motorine zam geldi! 2 günde 2 liradan fazla artış İstanbul, Ankara litresi ne kadar oldu?
28 Mayıs benzin ve motorine zam geldi! 2 günde 2 liradan fazla artış İstanbul, Ankara litresi ne kadar oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gidiyor
Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapmadı
Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapmadı