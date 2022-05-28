Alman kanalı DW, Suriyelilerin Suriye’ye gönderilmesine ‘demografi değişir’ diye karşı çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 milyon Suriyeliyi gönderme planına Alman kanalı Deutsche Welle (DW) bölgenin demografik yapının değişeceği gerekçesiyle karşı çıktı.

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Almanya’nın devlet destekli medya kuruluşu Deutsche Welle (DW), DW Türkçe adı altında ülkemizde de yayın yapıyor.

Türkiye’deki sığınmacı ve kaçakların gönderilmesine karşı yayınlar yapan DW, yine tartışılan bir paylaşımda bulundu.

Türkiye’de resmi verilere göre 4 milyona yaklaşan Suriyeli sayısını görmezden gelen DW, hükümetin Suriye topraklarına 1 milyon Suriyeliyi gönderme planının bölgede demografik yapıyı bozacağını savundu.

Suriye’nin kuzeyinde demografik yapının bozulmasına ve Arap kentlerinin bile PKK/YPG kontrolüne geçmesine değinmeyen DW, sığınmacıların yerleştirilmesi planlanan bölgenin “Kürtlerin yoğun yaşadığı coğrafya” olarak tanımladı.

DW’ye konuşan Alman Friedrich Ebert Vakfı’nın Suriye konusundaki uzmanlarından Salam Said’e göre 1 milyon Suriyeli Arap sığınmacı Suriye’nin kuzeyine yerleştirilirse, bu o bölgede yaşayan Kürtlere büyük darbe olacak. Said, “Böyle bir adım o bölgedeki demografik yapıyı genel olarak Kürtlerin aleyhine çevirebilir.” iddiasında bulunuyor.

DW’nin haberinin devamında Suriye hükümeti ve Cumhurbaşkanı Beşar Esad hedef alınıyor. Haberde “düzenlenen protestoların başlamasından bu yana Şam’ın milyonlarca Suriyeliyi kendi ülkesinde veya dışarda sığınmacı haline getirdiğini de hatırlatıyor” ifadeleri yer alıyor.

DW’nin haberinde yer alan Suriyeli sığınmacılar ise Türkiye’de baskı gördüklerini ancak Şam yönetiminin kentlerini bombaladığı için gitmek istemedikleri iddia ediliyor.