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Ukrayna: Rus ordusu Severodonetsk yönünde saldırılarına devam ediyor

Ukrayna: Rus ordusu Severodonetsk yönünde saldırılarına devam ediyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Severodonetsk yönünde saldırılarına devam ettiği bildirildi.

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Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus birliklerinin Severodonetsk yönünde saldırılara devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Rus ordusunun, Slavyansk yönünde Svyatogorsk, Bogorodiçnoye ve Vernopolye yerleşim alanlarına topla ateş açtığı, Seversk, Slavyansk ve Dovgenkiy'e havadan saldırı düzenlediği, Liman yönünde ise Ukrayna ordusunu püskürtmeye çalıştığı, Ozernoe ve Dibrova yerleşim bölgelerine havan topları ve çoklu roketatarlarla ateş açtığı belirtildi.

Rus ordusunun Severodonetsk yönünde bazı yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırıların devam ettiği vurgulanan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna birliklerinin lojistik desteğini kesmek için Bahmutska yönündeki taktik konumunu iyileştirmeye çalıştığı vurgulandı.

Açıklamada, Rusya’nın Avdeyevka yönünde bazı kasabalara karadan ve havadan saldırılar düzenlediği ifade edildi.​​​​​​​

Ayrıca açıklamada, Ukrayna ordusuna ait MiG-29 savaş uçağının, Herson bölgesinde Rus güçlerine ait Su-35 savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.

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