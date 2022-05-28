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ÖSYM'den flaş duyuru! Erişime açıldı 2019, 2020 ve 2021...

ÖSYM'den flaş duyuru! Erişime açıldı 2019, 2020 ve 2021...

ÖSYM tarafından yapılan çalışmayla 2019, 2020 ve 2021 yıllarında düzenlenen sınavların soruları erişime açıldı.

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 3 yılı içeren sorulara ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr/ adresindeki “Geçmiş Yıllardaki Sorular” sekmesinden ulaşılabiliyor. Konu hakkında ÖSYM’nin internet sitesinde yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“2019 yılı (TUS 1. Dönem, MSÜ, ALES/1, DGS, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GYGK, Eğitim), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi), ÖABT, TUS 2. Dönem, ALES/2, DUS, ALES/3, YDS/1, YDS/2, YÖKDİL, YDS/3), 2020 yılı (TUS 1. Dönem, MSÜ, DGS, ALES/1, KPSS Lisans (GYGK, Eğitim), KPSS Lisans (Alan Bilgisi), ÖABT, TUS 2. Dönem, KPSS Ön Lisans, KPSS Ortaöğretim, ALES/'2, DUS, DHBT, YÖKDİL/1, YDS, YÖKDİL/2), 2021 yılı (TUS 1. Dönem, MSÜ, ALES/1, DGS, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GYGK, Eğitim), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi), ÖABT, TUS 2. Dönem, ALES/2, DUS, ALES/3, YÖKDİL/1, YDS/1, YÖKDİL/2 ve YDS/2) sınavlarının soruları http://www.osym.gov.tr adresinde yer alan ‘Geçmiş Yıllardaki Sorular’ sekmesinde erişime açılmıştır.”

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