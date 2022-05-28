ÖSYM'den flaş duyuru! Erişime açıldı 2019, 2020 ve 2021...

ÖSYM tarafından yapılan çalışmayla 2019, 2020 ve 2021 yıllarında düzenlenen sınavların soruları erişime açıldı.

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3 yılı içeren sorulara ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr/ adresindeki “Geçmiş Yıllardaki Sorular” sekmesinden ulaşılabiliyor. Konu hakkında ÖSYM’nin internet sitesinde yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“2019 yılı (TUS 1. Dönem, MSÜ, ALES/1, DGS, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GYGK, Eğitim), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi), ÖABT, TUS 2. Dönem, ALES/2, DUS, ALES/3, YDS/1, YDS/2, YÖKDİL, YDS/3), 2020 yılı (TUS 1. Dönem, MSÜ, DGS, ALES/1, KPSS Lisans (GYGK, Eğitim), KPSS Lisans (Alan Bilgisi), ÖABT, TUS 2. Dönem, KPSS Ön Lisans, KPSS Ortaöğretim, ALES/'2, DUS, DHBT, YÖKDİL/1, YDS, YÖKDİL/2), 2021 yılı (TUS 1. Dönem, MSÜ, ALES/1, DGS, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GYGK, Eğitim), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi), ÖABT, TUS 2. Dönem, ALES/2, DUS, ALES/3, YÖKDİL/1, YDS/1, YÖKDİL/2 ve YDS/2) sınavlarının soruları http://www.osym.gov.tr adresinde yer alan ‘Geçmiş Yıllardaki Sorular’ sekmesinde erişime açılmıştır.”