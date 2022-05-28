BIST 2.439
DOLAR 16,19
EURO 17,41
ALTIN 965,28
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Pençe-Kilit bölgesinde 18 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmetçik'in nefesi, teröristlerin ensesinde." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist daha SİHA'larımızın operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." bilgilendirmesi yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Nedim Şener: Bunlara acırsanız acınacak hale gelirsiniz
Nedim Şener: Bunlara acırsanız acınacak hale gelirsiniz
Kılıçdaroğlu Van'da elektriği kesik aileyi ziyaret etti: "Bu memlekette açlık yok" diyenler gelip görsün
Kılıçdaroğlu Van'da elektriği kesik aileyi ziyaret etti: "Bu memlekette açlık yok" diyenler gelip görsün
Kabin görevlisine yumruk atan kadının cezası belli oldu
Kabin görevlisine yumruk atan kadının cezası belli oldu
Miami Heat, Jimmy Butler'ın 47 sayısıyla seriyi final maçına taşıdı
Miami Heat, Jimmy Butler'ın 47 sayısıyla seriyi final maçına taşıdı
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar: Vatanıma gelmiş sayıyorum kendimi
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar: Vatanıma gelmiş sayıyorum kendimi
TOKİ’den Atatürk Havalimanı’nın imar planındaki değişikliklerle ilgili çıkan haberlere yalanlama
TOKİ’den Atatürk Havalimanı’nın imar planındaki değişikliklerle ilgili çıkan haberlere yalanlama
Spor Toto 1. Lig'de yarı final mücadelesinde rövanş maçları
Spor Toto 1. Lig'de yarı final mücadelesinde rövanş maçları
Kabus geri döndü! 4 gün önce rahatsızlandı bugün acı haber geldi
Kabus geri döndü! 4 gün önce rahatsızlandı bugün acı haber geldi
Ukrayna: Rus ordusu Severodonetsk yönünde saldırılarına devam ediyor
Ukrayna: Rus ordusu Severodonetsk yönünde saldırılarına devam ediyor
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları sonrasında sahası sil baştan yenileniyor
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları sonrasında sahası sil baştan yenileniyor