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Meteoroloji'den iki il için kritik uyarı! Saati de belli dikkat edin

Meteoroloji'den iki il için kritik uyarı! Saati de belli dikkat edin

KIRKLARELİ ve Edirne için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. Yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kırklareli ve Edirne'de öğle saatlerinde başlayacak kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın akşama kadar sürmesi bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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