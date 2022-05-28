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Muş'ta 565 personelle Eren Abluka 13 operasyon başlatıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Muş'ta 565 personelle Eren Abluka 13 operasyon başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Muş’ta 565 personelin katılımıyla Eren Abluka-13 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu başlatıldı.

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PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Muş ilinde “EREN ABLUKA-13 (MUŞ-ŞENYAYLA) ŞEHİT J.ÜTĞM. İSMAİL MORAY” operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 565 personel 39 operasyonel tim görev alıyor.
Operasyonun ilk gününde,

Şenyayla bölgesinde yapılan arama ve tarama çalışmalarında 6 sığınak ve 17 avcı boy çukuru tespit edildi. Sığınak ve avcı boy çukurlarında yapılan aramalar sonucunda;
(150) gr. patlayıcı madde, (1) adet makineli tüfek sabitleme aparatı, (1) adet makineli tüfek mayonu, (1.000) adet kök hint keneviri, (728) adet pil, (27) çift ayakkabı, (6) parça leşker kıyafeti, (15) kg. muhtelif gıda, giyim ve inşaat malzemesi ele geçirilerek emniyetli bir şekilde imha edildi.

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